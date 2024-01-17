"فضيحة".. ماذا قالت صحف تونس عن سقوط المنتخب أمام ناميبيا؟

سلطت الصحف التونسية الضوء على هزيمة منتخب تونس أمام ناميبيا في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية ومفاجئة أمام ناميبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

صحف تونس تتحدث عن سقوط المنتخب أمام ناميبيا

وكانت البداية مع صحيفة "الشروق" التي عنونت "الفضيحة"، مُضيفة: "منتخب بلا روح وهزيمة تاريخية أمام ناميبيا".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "منتخب تونس خيّب آمال الجماهير في مستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالخسارة بهدف دون رد أمام ناميبيا، الذي يشارك للمرة الرابعة في نهائيات الكان، وحقق فوزه الأول بالمسابقة".

صحيفة "الشروق"

فيما خرجت صحيفة "الصباح" بعنوان "ناميبيا يحقق فوزا تاريخيًا على تونس"، مُضيفة: "منتخب تونس قدّم أداءً باهتًا أدى إلى نكسة تاريخية في مستهل مشواره بكأس أمم إفريقيا".

وتابعت الصحيفة: "الفلسفة العقيمة للمدرب جلال القادري، مدرب تونس، منحت الفوز لمنتخب ناميبيا، رغم تحسن الأداء قليلًا في الشوط الثاني".

أما صحيفة "الجمهورية" التونسية، فقد عنونت "جلال القادري "يهزم" نسور قرطاج ضد ناميبيا"، مُضيفة: "مدرب تونس فشل في الظهور بشكل جيد وكأنه لم يستعد للمواجهة".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن منتخب تونس اكتفى بخوض مواجهتين وديتين فقط قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، كذلك لم يقم بالتغييرات اللازمة في المباراة ولم يتدارك إصابة الخنيسي".

ولم تختلف إذاعة "موازييك" عن البقية، فقد عنونت "كان الكوت ديفوار: ناميبيا تدخل التاريخ عبر بوابة تونس"، مُضيفة: "منتخب ناميبيا يدخل التاريخ بعد تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية".

إذاعة "موازييك"

مجموعة منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات نامبييا، تونس ومالي.

ويتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على نامبييا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من نقاط، خلف تونس صاحب المركز الثالث بدون رصيد من النقاط أيضًا.