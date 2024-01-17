الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فضيحة".. ماذا قالت صحف تونس عن سقوط المنتخب أمام ناميبيا؟

منتخب تونس
منتخب تونس

سلطت الصحف التونسية الضوء على هزيمة منتخب تونس أمام ناميبيا في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية ومفاجئة أمام ناميبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

صحف تونس تتحدث عن سقوط المنتخب أمام ناميبيا

وكانت البداية مع صحيفة "الشروق" التي عنونت "الفضيحة"، مُضيفة: "منتخب بلا روح وهزيمة تاريخية أمام ناميبيا".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "منتخب تونس خيّب آمال الجماهير في مستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالخسارة بهدف دون رد أمام ناميبيا، الذي يشارك للمرة الرابعة في نهائيات الكان، وحقق فوزه الأول بالمسابقة".

صحيفة "الشروق"

فيما خرجت صحيفة "الصباح" بعنوان "ناميبيا يحقق فوزا تاريخيًا على تونس"، مُضيفة: "منتخب تونس قدّم أداءً باهتًا أدى إلى نكسة تاريخية في مستهل مشواره بكأس أمم إفريقيا".

وتابعت الصحيفة: "الفلسفة العقيمة للمدرب جلال القادري، مدرب تونس، منحت الفوز لمنتخب ناميبيا، رغم تحسن الأداء قليلًا في الشوط الثاني".

txt

المغرب تبدأ رحلة البحث عن اللقب الثاني لأمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا

txt

مصر وغانا.. تاريخ طويل من المواجهات ورقم جديد في انتظار محمد صلاح

أما صحيفة "الجمهورية" التونسية، فقد عنونت "جلال القادري "يهزم" نسور قرطاج ضد ناميبيا"، مُضيفة: "مدرب تونس فشل في الظهور بشكل جيد وكأنه لم يستعد للمواجهة".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن منتخب تونس اكتفى بخوض مواجهتين وديتين فقط قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، كذلك لم يقم بالتغييرات اللازمة في المباراة ولم يتدارك إصابة الخنيسي".

ولم تختلف إذاعة "موازييك" عن البقية، فقد عنونت "كان الكوت ديفوار: ناميبيا تدخل التاريخ عبر بوابة تونس"، مُضيفة: "منتخب ناميبيا يدخل التاريخ بعد تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية".

إذاعة "موازييك"

مجموعة منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات نامبييا، تونس ومالي.

ويتصدر منتخب مالي جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على نامبييا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من نقاط، خلف تونس صاحب المركز الثالث بدون رصيد من النقاط أيضًا.

صحف تونس الصحف التونسية منتخب تونس ناميبيا كأس الأمم الأفريقية جلال القادري كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

نشوى رائف تطالب بحظر التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب حفاظًا على الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟