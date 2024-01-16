الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العرب في خبر "كان".. تونس تنضم لـ"طابور الخاسرين" بالهزيمة من ناميبيا

ناميبيا وتونس
ناميبيا وتونس

فجّر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لأمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار (كان 2024).

وحقق ناميبيا فوزًا تاريخيًا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.

الشوط الأول

وكان المنتخب الناميبي الأكثر خطورة على مرمى تونس في اللقاء، لكن نسور قرطاج بادروا بالخطورة مبكرًا بالدقيقة 4 برأسية من طه ياسين الخنيسي تصدى لها حارس ناميبيا.

وفي الدقيقة 6 كاد بيتر شالويلي مباغتت تونس بالهدف الأول لكن حارس مرماهم البشير تصدى لكرة مهاجم صن داونز ثم تصدى من جديد لهجمة أخرى بالدقيقة 8.

الشوط الثاني

دقيقة 47 من ركلة ركنية لتونس من جهة اليسار نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف المساكني برأسية من يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس لويدت كازابوا من أعلى منتصف مرماه.

دقيقة 51 شهدت كرة عرضية من جهة اليمين لمنتخب ناميبيا قابلها بيتر شالوليلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ابعدها لاعب منتخب تونس منتصر الطالبي من على خط المرمى إلى ركنية من جهة اليمين.

53 تمريرة متقنة من علي معلول وضعت إلياس العاشوري في موقف جيد في اتجاه المرمى ولكن الأخير لم يحسن التصرف بالكرة فسدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس من يسار مرماه.

وفي الدقيقة 61 انفرد علي معلول بالمرمى، لكن حارس ناميبيا أنقذ الكرة من أمامه.

وواصل حارس مرمى ناميبيا تألقه في اللقاء، وأنقذ رأسية المساكني في الدقيقة 71.

وصعب منتخب ناميبيا تونس بهدف قاتل في الدقيقة 88 عن طريق رأسية أوتو، الذي وجد نفسه خالي من رقابة دفاعات تونس.

تشكيل تونس

علي معلول أساسيًا والمساكني يقود الهجوم أمام ناميبيا 

وبدأ علي معلول ظهير النادي الأهلي أساسيًا في تشكيل نسور قرطاج، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني قائد الفريق.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، إلياس العاشوري

ناميبيا تونس كأس الأمم الأفريقية منتخب ناميبيا كوت ديفوار

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