"27 هدفا و42 إنذارا و4 ركلات جزاء".. حصيلة الجولة الأولى فى "كان 2023"

شهدت مباريات الجولة الأولى في الدور الأول للنسخة 34 من بطولة الأمم الأفريقية “كان 2023” التي تستضيفها كوت ديفوار تسجيل 27 هدفا في 12 مباراة، وكان أول هدف في البطولة من نصيب الإيفواري سيكو فوفانا في مرمى غينيا بيساو وانتهت سبع مباريات بالفوز وخمس مباريات بالتعادل.

7 مباريات انتهت بالفوز

المباريات التي انتهت بالفوز منها مباراتين بنتيجة 1- صفر ومباراتين بنتيجة 2- صفر ومباراتان بنتيجة 3- صفر ومباراة واحدة بالفوز 2-1، أما المباريات التي انتهت بالتعادل فمنها أربع مباريات بالتعادل 1-1 ومباراة واحدة بالتعادل 2-2.

المجموعة الثانية كانت الأكثر تهديفا برصيد سبعة أهداف يليها المجموعة الثالثة والسادسة وشهدت كل منهما خمسة أهداف ثم المجموعة الأولى أربعة أهداف وكانت المجموعتان الرابعة والخامسة الأقل تهديفا وشهدت كل منهما ثلاثة أهداف فقط.

الإيفواري سيكو فوفانا صاحب أول هدف في البطولة

42 بطاقة صفراء

استخدم الحكام البطاقات الصفراء 42 مرة بواقع 10 بطاقات في المجموعة الثانية ومثلها في المجموعة الرابعة و8 بطاقات في المجموعة السادسة وخمس بطاقات في المجموعة الثالثة ومثلها في المجموعة الخامسة وأربع بطاقات في المجموعة الأولى.

منتخبا الجزائر وتنزانيا كانا الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء ولكل منهما أربع بطاقات يليهما موزمبيق وغانا والرأس الأخصر وبوركينا فاسو ومالي وحصل كل منهم على ثلاث بطاقات وشهدت مباراتي غانا مع الرأس الأخضر والمغرب مع تنزانيا أكبر عدد من الإنذارات بواقع ستة إنذارات في كل منهما والمباراة الوحيدة التي لم تشهد إنذارات هى مباراة تونس وناميبيا.

ثلاث بطاقات حمراء

استخدم الحكام البطاقات الحمراء ثلاث مرات في الجولة الأولى وحصل عليها الجامبي إيبو أدامس وكان صاحب أول حالة طرد في البطولة والتنزاني توفاتوس ميروشي والغيني فرنسوا ماناتو.

احتسب الحكام أربع ركلات جزاء في الجولة الأولى سجل منها محمد صلاح في مرمى موزمبيق والأنجولي كريستوفاو مابولولو في مرمى الجزائر والبوركيني بيرتراند تراوري في مرمى موريتانيا وكان الجنوب إفريقي بيرسي تاو الوحيد الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه مع مالي.

السنغالي الأمين كامارا يتصدر قائمة الهدافين

وتصدر السنغالي الأمين كامارا قائمة الهدافين بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى برصيد هدفين سجلهما في مرمى جامبيا يليه 25 لاعبا سجل كل منهم هدفا واحدا وهم سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو" كوت ديفوار " والنيجيري فيكتور أوسيمين وإيبان سلفادور" غينيا الاستوائية " ومصطفى محمد ومحمد صلاح"مصر" وويتينيس جواو وسلسيو بواكي" موزمبيق" وجاميرو مونتيرو وجاري رود ريجيز"الرأس الأخضر" والغاني الكسندردجيكو والسنغالي بابي جايي والكاميروني فرانك ماجري والغيني محمد بايو والجزائري بغداد بونجاح والأنجولي كريستوفاو مابولولو والبوركيني بيرتراند تراوري والناميبي ديون هوتو وهماري تراوري ولاسين سينايوكو"مالي" ورومان سايس وعزالدين أوناحي ويوسف النصيري" المغرب" والكونغولي يوان ويسا والزامبي كينجز كاتجوا.