الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر وغانا فى بطولة الأمم الإفريقية بعد التعادل مع موزمبيق

مصر وموزمبيق
مصر وموزمبيق

موعد مباراة مصر وغانا فى البطولة الإفريقية وترتيب مجموعة الفراعنة، هو ما تبحث عنه جماهير كرة القدم المصرية، وخاصة بعد تعادل كتيبة البرتغالى روى فيتوريا أمام موزمبيق، فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعت ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير القادم.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا فى البطولة الإفريقية

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الغانى فى تمام العاشرة من مساء يوم الخميس القادم بتوقيت القاهرة 18ـ 1 ـ 2024، على ستاد ملعب فيليكس هوفويت بوانى بمدينة أبيدجان، والتى تحضن مباريات منتخب مصر، فى الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية.

ويعتبر منتخب مصر هو أكثر منتخبات القارة الإفريقية حصدَا للقب بطولة الأمم الإفريقية، حيث توج منتخب الساجدين باللقب الإفريقة سبع مرات وبفارق لقبين عن الكاميرون صاحب المركز الثانى.

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نتيجة مباراة منتخب مصر وموزمبيق

تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما، فى أقوى مفاجأت الجولة الأولى بدور المجموعات، كون منتخب مصر أحد المرشحين للفوز باللقب، ولفارق الامكانيات بين منتخبى مصر وموزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا فى بطولة الأمم الإفريقية

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس مباريات بطولة الأمم الإفريقية على الهواء مباشرًا، كونها الناقل الحصر لمباريات البطولة الإفريقية.

ويعتبر منتخب مصر هو المنتخب المنتخب المصرى الوحيد فى تاريخ نهائيات بطولة الأمم الإفريقية، الذى توج باللقب الإفريقية ثلاث مرات على التوالى، أعوام 2006 و2008 و2010، كما يتشارك منتخب مصر مع منتخبى غانا والكاميرون فى الحصول على اللقب الافريقى مرتين متتاليين، وذلك عامى 57 و1969، فيما حصل منتخب غانا على البطولة عامة 63 و1965، ومنتخب الكاميرون عامى 2000 و2002.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على موزمبيق فى الكان

  • منتخب مصر 1 نقطة
  • موزمبيق برصيد 1 نقطة
  • منتخب غانا 0 مباريات
  • الرأس الأخضر 0 مباريات.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بالبطولة الإفريقية

يختتم منتخب مصر مبارياته فى دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر فى العاشرة من مساء الاثنين 22ـ1ـ2024، فى مباراة الجولة الثالثة بالبطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا البطولة الأفريقية القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا ترتيب مجموعة منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

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