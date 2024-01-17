الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحسم موقفه بشأن ضم برونو جيماريش من نيوكاسل يونايتد

برونو جيماريش
برونو جيماريش

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، حسم موفقه بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع برونو جيماريش، بجانب اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضم اللاعب.

برشلونة يحسم موقفه بشأن ضم برونو جيماريش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لن يتمكّن من التعاقد مع برونو جيماريش؛ بسبب قيمة الصفقة بجانب راتبه الكبير الذي يحصل عليه اللاعب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برونو جيماريش يحصل على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو مع نيوكاسل يونايتد.

وفي حال رحيله، فإن إدارة النادي الإنجليزي تريد الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو، الأمر الذي سيكون مستحيلًا بالنسبة لفريق برشلونة، الذي يُعاني من أزمة مالية كبيرة منذ فترة طويلة، بجانب قواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، هو الأقرب للحصول على خدمات برونو جيماريش خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى وجود مفاوضات حالية بين الطرفين.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها نادي نيوكاسل يونايتد وخسارته ما يقرب من 73 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، لذلك سيضطر لبيع بعض اللاعبين، من بينهم برونو جيماريش الذي يرغب في الرحيل؛ نظرًا لعدم ثقته في المشروع الرياضي للنادي الإنجليزي، وعدم قدرته على المنافسة في جميع البطولات.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس ملك إسبانيا

ويستعد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لمواجهة نظيره يونيونستاس سالامانكا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد يونيونستاس سالامانكا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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