الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس أمم إفريقيا وأسيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا، ومباراة جمهورية الكونغو ضد زامبيا في كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة المصرية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- مباراة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sport 1 HD

- مباراة إنبي ضد الداخلية: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sport 2 HD

- مباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sport 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة المغرب ضد تنزانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة جمهورية الكونغو ضد زامبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة لبنان ضد الصين: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة  Alkass EXTRA One HD

- مباراة طاجيكستان ضد قطر: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة Alkass EXTRA One HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- مباراة فالنسيا ضد سيلتا فيجو: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة أوساسونا ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة جيرونا ضد رايو فاليكانو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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المغرب تبدأ رحلة البحث عن اللقب الثاني لأمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا

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الليلة.. افتتاح بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

- مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة بولتون واندررز ضد لوتون تاون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة بلاكبول ضد نوتينجهام فورست: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس هولندا

- مباراة بي إس في آيندهوفن ضد تفينتي أنشخيده: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- مباراة فناربخشة ضد أضنة سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب المغرب كأس الرابطة المصرية كأس الأمم الأفريقية كأس أمم آسيا كاس ملك اسبانيا كاس الاتحاد الانجليزي

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