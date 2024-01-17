الليلة.. افتتاح بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

تفتتح مساء اليوم الأربعاء، النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي وتستمر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

ويخوض منتخب مصر مواجهة الافتتاح في تمام الثامنة مساء في صالة (1) وهي الصالة الرئيسية لمجمع صالات استاد القاهرة الدولي أمام منتخب غينيا بعد انتهاء حفل الافتتاح مباشرةً.

وينطلق حفل الافتتاح في تمام السادسة مساءً، ويشهد مجموعة من الفقرات الفلكلورية الإفريقية إلى جانب عروض الليزر ثم طابور عرض للمنتخبات المشاركة وذلك بحضور السيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة محمد الأمين رئيس الاتحاد وعدد كبير من الشخصيات الرياضية الهامة.

وتستضيف القاهرة البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد إقامة النسخة الخامسة والعشرين صيف العام قبل الماضي في مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ويبدو الطريق ممهدا أمام جيل الفراعنة الذهبي من أجل حصد لقبهم الإفريقي الثالث على التوالي والإبقاء على الكأس في مصر للمرة التاسعة تاريخيًا.

وكانت مصر قد توجت بالتاج الإفريقي في ثمانِ مناسبات سابقة أعوام 1991 - 1992 - 2000 - 2004 - 2008 - 2016 - 2020 و2022.

وحقق الفراعنة الميدالية الفضية في ست مناسبات ومثلها البرونزية إلى جانب الألقاب الثمانية لتكون مصر قد حصدت ميدالية في 20 مشاركة من أصل 23 نسخة شاركت فيها بالمحفل القاري.

ويطمح الفراعنة لتشديد الخناق على تونس صاحبة الألقاب العشرة كأعلى منتخبات القارة تتويجا باللقب القاري وكذلك الابتعاد عن الجزائر صاحبة السبعة ألقاب.

الهدف الأكبر

تبحث كتيبة الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور عن مواصلة ظهورها الدائم في المعترك الأولمبي للعبة من خلال تحقيق لقب هذه البطولة التي يتأهل بطلها مباشرة لأولمبيات باريس التي تُقام صيف العام الجاري.

وكانت مصر قد حققت إنجازا تاريخيا خلال أولمبيات طوكيو الماضية باحتلال المركز الرابع بعد خسارة مباراة البرونزية بصعوبة أمام إسبانيا بطلة أوربا آنذاك.

وخاض الفراعنة فترة إعداد قوية قبل خوض غمار هذه البطولة من خلال المشاركة في بطولة الكأس الذهبية الودية بالدانمارك بمشاركة منتخبات هولاندا والنرويج والدنمارك ونجح الفراعنة في احتلال المركز الثاني بالفوز على هولاندا والنرويج والخسارة من الدنمارك أبطال العالم بنتيجة 31/34.

واختتمت مصر فترة الإعداد بفوز كبير على منتخب الكونغو بنتيجة 38/21 لتثبت كتيبة باستور أنها عازمة على اقتناص الذهب الإفريقي.

قائمة منتخب «الفراعنة» في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

اختار خوان باستور قائمة مكونة من عشرين لاعبا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية السادسة والعشرين

وشهدت القائمة غياب أسطورة مصر أحمد الأحمر لأول مرة بعد إعلانه الاعتزال دوليا بعد المشاركة في بطولة العالم الأخيرة مطلع عام 2023.

وجاءت قائمة مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي (الصفا السعودي) - محمد علي (لوجرونيو الإسباني) - محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني)

الجناح الأيسر:

أحمد هشام سيسا (الأهلي) - مازن رضا (الزمالك)

الظهير الأيسر:

علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - عبد الرحمن فيصل (الأهلي) - حسن وليد قداح (كيلسي البولندي)

صناعة الألعاب:

أحمد خيري (الأهلي) - يحيى الدرع (فيزبريم المجري) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

الظهير الأيمن:

يحيى خالد (فيزبريم المجري) - مهاب سعيد (نيم الفرنسي) - محسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن:

محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة:

إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - خالد وليد (الزمالك) - محمد ممدوح هاشم (بدون نادي حاليا).

ويحق لمدرب كل منتخب اختيار ثمانية عشر لاعبا من القائمة قبل كل مباراة يتم تقليصها لاحقًا لستة عشر اسمًا فقط يشاركون بكل مواجهة.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

وتقام البطولة بمشاركة ستة عشر منتخبا بواقع أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

وتلتقي مصر في ربع النهائي حال تصدر المجموعة مع وصيف المجموعة الرابعة فيمَ ينتظر وصيف مجموعة الفراعنة مواجهة قوية أمام متصدر المجموعة الرابعة والذي يبدو منتخب تونس الشقيق الأقرب لاقتناص صدارتها.

وحال تصدر مصر وتونس لمجموعتيهما وتخطي ربع النهائي فإنهما سيضربان موعدا ناريا في نصف النهائي.

مباريات اليوم

تبدأ فعاليات البطولة قبل حفل الافتتاح الرسمي حيث تُقام أولى المباريات لحساب المجموعى الثالثة بين الجزائر والجابون في العاشرة صباحًا بصالة 2 ثم تتبعها مواجهة في المجموعة الأولى بين الكونغو الديمقراطية وزامبية في الثانية عشر ظهرًا فيمَ تواجه تونس كينيا ضمن مواجهات المجموعة الرابعة في نفس التوقيت في صالة 1.

وتلتقي رواندا مع كاب فيردي في الثانية بعد الظهر لحساب المجموعة الأولى بينما يشهد نفس التوقيت مواجهة عربية بين المغرب وليبيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتلعب الكونغو مع الكاميرون في الرابعة عصرا ضمن منافسات مجموعة مصر فيم تُقام في نفس التوقيت مواجهة في المجموعة الرابعة بين نيجيريا وأنجولا.