الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر الطيران الناقل الرسمى لنجمى كرة اليد أحمد الأحمر وإبراهيم المصرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وقّعت مصر للطيران الناقل الوطني بروتوكول تعاون تسويقى مع نجمى كرة اليد أحمد الأحمر لاعب نادى الزمالك وإبراهيم المصرى لاعب النادى الأهلى لتكون مصر للطيران الناقل الرسمى للنجمين، وقع البروتوكول الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص مصر للطيران على الاهتمام بالرياضة وتشجيعًا للشباب المصرى ممن يمتلكون مواهب ومهارات فى مختلف المجالات وخاصة الرياضة.

هذا وقد أعرب اللاعبان عن سعادتهما بالتعاون مع الصرح الوطني العريق مصر للطيران، متمنيين تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع مصر للطيران.

تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

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5 بطولات أمم أفريقيا 

 

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد الأحمر قد حصل مع منتخب مصر على 5 بطولات أمم أفريقيا لكرة اليد وحصل مع نادي الزمالك على الدورى المصرى سبع مرات، واربع مرات على كلٍ من بطولة السوبر المصرى وكأس مصر، وست مرات على أبطال الدوري الأفريقي وكأس الكئوس الأفريقية والسوبر الأفريقي، واحترف بعدة أندية أسيوية وخليجية حصل خلالها على العديد من الألقاب، ويعد اللاعب إبراهيم المصري نجم منتخب مصر والنادي الأهلى من أفضل مدافعي العالم في أخر نسختين من كأس العالم 2021 و2023 وأوليمبياد طوكيو 2020، كما حصل مع النادى الأهلى على كأس السوبر الأفريقي 3 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس الكئوس الإفريقية 3 مرات.

 

يشار الي ان  مصرللطيران الناقل الوطني سيرت رحلة خاصة رقم MS3900 بطائرة طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.
هذا وقدمت فرق عمل مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لسفر المنتخب مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من سبع ساعات ومصرللطيران تتمني التوفيق دائمًا للمنتخب المصري.

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