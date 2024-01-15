بيريز لـ"فينيسيوس" بعد "هاتريك" السوبر: ستفوز بالكرة الذهبية قريبا

أشاد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بتألق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوّج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "الأول بارك" معقل نادي النصر السعودي، في الرياض.

وتألق فينيسيوس جونيور بشكل كبير، بعدما سجل هاتريك في الدقائق (7، 10 و39 من ركلة جزاء)، ليُضيف رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة 64، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، كما شهدت المباراة طرد رونالد أراخو لاعب برشلونة.

بيريز يُشيد بتألق فينيسيوس جونيور أمام برشلونة

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز كان فخورًا بأداء فينيسيوس جونيور، مُشيدًا بما قدمه أمام برشلونة على أرض الملعب.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن بيريز كان حريصًا على تشجيع فينيسيوس جونيور عقب مباراة الكلاسيكو، حيث توجه إليه في أرض الملعب، وقال له: "ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا جدًا".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس ملك إسبانيا

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس المقبل، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يلتقي فريق برشلونة بنظيره يونيونستاس سالامانكا، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس المقبل أيضًا، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.