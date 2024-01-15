ليفاندوفسكى عن رباعية ريال مدريد: "نتيجة غير مقبولة"

علّق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن هزيمة الفريق القاسية أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتلقى فريق برشلونة هزيمة مُذلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "الأول بارك" معقل نادي النصر السعودي، في الرياض.

وسجل فينيسيوس جونيور هاتريك في الدقائق (7، 10 و39 من ركلة جزاء)، ليُضيف رودريجو الهدف الرابع لفريق ريال مدريد في الدقيقة 64، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، كما شهدت المباراة طرد رونالد أراخو.

ليفاندوفسكي يُعلّق على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد برباعية

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "إنها نتيجة غير مقبولة، أقدم كافة الاعتذارات لجماهير برشلونة".

ونجح فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في الثأر من غريمه التقليدي برشلونة، والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه.

يذكر أن برشلونة قد حصد لقب كأس السوبر الإسباني في النسخة الماضية، بعد فوزه على ريال مدريد بنتيجة 3-1، لتتبدل الأدوار ويحصد النادي الملكي اللقب في نسخته الحالية.

ويُعد فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا في تاريخه.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس ملك إسبانيا

ويستعد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لمواجهة نظيره يونيونستاس سالامانكا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد يونيونستاس سالامانكا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.