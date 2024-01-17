كيليان مبابي يواصل إثارة الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل بشأن مستقبله مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

ارتبط أسم “مبابي” بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، كذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي ريال مدريد منحوا اللاعب مهلة لمدة أسبوعين فقط، لتحديد موقفه النهائي، إما الموافقه على الانضمام إلى الفريق أو غلق ملف انتقاله إلى الميرنجي للأبد.

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مبابي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع سان جيرمان

ونشرت مجلة "GQ" حوارها مع مبابي، قائلًا: "المشاركة في الأولمبياد؟ بالتأكيد سيكون شرف كبير لي، وإذا أُتيحت لي الفرصة سأقوم بذلك بسعادة كبيرة".

وتابع: "ولكن إذا لم يسمح باريس سان جيرمان لي بالمشاركة، فإنني سأتفهم الأمر".

وأوضح: "لقد وصلت إلى مرحلة في حياتي ومسيرتي، لم أعد أرغب فيها بالضغط من أجل فعل شيء ما".

وأكد: "الألعاب الأولمبية لها مكانة خاصة دائمًا بالنسبة لأي رياضي، لذلك أريد المشاركة بالتأكيد مثلما حدث في أولمبياد طوكيو".

وواصل: "أرغب في الفوز بكل شيء، وكتابة اسمي في تاريخ فرنسا".

وعن مستقبله مع باريس سان جيرمان ورحيل بعض اللاعبين إلى السعودية أو الدوري الأمريكي، قال مبابي: "العديد من نجوم الكرة غادروا أوروبا في الصيف الماضي، لذلك أرى أننا ندخل في عصر جديد من كرة القدم".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر أصبح عاديًا، وفي مرحلة ما سأضطر إلى الرحيل، هذه طبيعة كرة القدم".

واختتم كيليان مبابي تصريحاته، قائلًا: "هذه التغييرات لا تقلقني؛ لأنني ببساطة أسعى لمواصلة مسيرتي بطريقتي الخاصة".