القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 وترددات القنوات المفتوحة

يواصل الكثير من الاشخاص البحث عن القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 في مصر لمتابعة أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية والمقامة بدولة كوت ديفوار حيث تعد القنوات الناقلة محور اهتمامهم، ويسعى الجماهير المصرية إلى متابعة مباريات منتخبهم، والذي يخوض لقاءاته في دور المجموعات للبطولة في هذا التوقيت.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024

وتنقل عدد من القنوات أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية ومن أبرزها القناة المغربية، والقناة الجزائرية الرياضية، وكذلك القناة الجزائرية الأولى، للاستمتاع بأحداث هذه البطولة الرياضية العامة.

تردد قناة المغربية:

- التردد: 12683.

- القمر الصناعي: عرب سات.

- استقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11157.

- استقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12054.

- استقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى:

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11680.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

تتيح قنوات beIN Sports نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية حيث يمكنك متابعة المباريات عبر النايل سات بالتردد التالي:

- التردد: 11013.

- استقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 3/2.

beIN Sports على سهيل سات

- التردد: 11547.

- استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

طريقة تنزيل القنوات على الرسيفر

يستطيع الجماهير الراغبين في تحميل تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم اتباع الخطوات التالية بسهولة:

1. يبدأ المستخدم بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر، ويمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على زر "menu".

2. يختار المستخدم القمر الصناعي من بين الخيارات المتاحة، ثم يقوم بإدخال تردد القناة المطلوبة.

3. يجب على المستخدم اختيار معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.

4. بعد إدخال هذه الإعدادات، يضغط المستخدم على زر "بحث"، مما يتيح لجهاز الريسيفر البحث عن القناة المحددة.

5. يتم تأكيد الإعدادات المحفوظة بالضغط على خيار "حفظ".

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