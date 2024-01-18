ساعات قليلة للغاية، كاد تعد على أصابع الأيدى الواحدة، تفصلنا عن المواجهة المرتقبة في مشوار المنتخبان مصر وغانا، بمرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، هو ما جعلها مصدر البحث الأساسي والرئيسي على كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا 2024

ويأتي ذلك بعد تعثر المنتخبان في الجولة الأولى بمجموعات "كان 2023"، تحديد المنتخب الوطني الأول، الذي حقق تعادلا إيجابيا بطعم الهزيمة أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2/2، بينما سقط غانا في هزيمة مفاجئة لم يتوقعها أكثر المتشائمين على يد الرأس الأخضر بنتيجة 2/1.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب غانا بأمم إفريقيا 2024

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا، في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، الموافق 18 يناير الجاري، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام منتخب غانا بكأس أمم إفريقيا 2024

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على تشكيل الفراعنة الذي سيواجه منتخب غانا، في الجولة الثانية بمجموعات "كان 2024".

تشكيل الفراعنة المتوقع أمام منتخب مصر بأمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا

تحمل مواجهة الغد التي تجمع بين الفراعنة والبلاك ستار، رقم 26 بين المنتخبان، على مدار لقاءاتهم السابقة، حيث التفوق الأكبر من نصيب المنتخب الوطني الأول بـ12 انتصار مقابل 7 لمنتخب غانا والتعادل في 7 مباريات.

أخر مواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغاني، كانت في تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، والتعادل الإيجابي 1/1 في عقر دار البلاك ستار، والفوز للفراعنة بالقاهرة بهدفين نظيفين.

بينما تزال النتيجة الأسوء في تاريخ مواجهات الفريقين، هي سقوط الفراعنة بنتيجة 6/1 أمام البلاك ستار، ذهابا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم "البرازيل 2014".

بينما حقق الفراعنة الفوز إيابا على برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 2/1، إلا أنها لن تكون كافية في بلوغ المنتخب الوطني لمونديال "البرازيل 2014"، بسبب نتيجة ذهاب كوماسي.

فرص تأهل منتخب مصر للدور التالي بأمم إفريقيا 2024

يمتلك المنتخب الوطني الأول، ثالث سيناريوهات من أجل خطف بطاقة التأهل لـ"16" لأمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

السيناريو الأول.. الفوز على منتخب غانا مساء اليوم الخميس، ثم الرأس الأخضر الاثنين القادم، في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ففي هذه الحالة سيضمن الفراعنة التأهل مباشرة للدور التالي، بدون الانتظار لنتائج الآخرين أو الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

السيناريو الثاني.. الفوز في مباراة من الاثنين غانا أو الرأس الأخضر، أو الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى، مع انتظار تعثر منافسيها الرأس الأخضر أو غانا أو موزمبيق.

السيناريو الثالث.. الفوز في مباراة والهزيمة في الأخرى، في هذه الحالة يصبح رصيد الفراعنة 4 نقاط، ينافس به ضمن "أفضل ثوالث" من المجموعات الـ6.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا 2024

تنقل مباراة منتخب مصر وغانا، في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لجميع منافسات "كان 2024"، داخل منطقة الشرق الأوسط.