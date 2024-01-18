ناقد رياضى: مباراة مصر أمام غانا عنق زجاجة وقادرون على تخطيها

قال الناقد الرياضي عبدالعظيم راغب، إن منتخب مصر يلعب دائمًا على الفوز في جميع البطولات، ويحترم جميع المنتخبات، مؤكدًا أن المنتخب يمتلك لاعبين كبارًا.

وأضاف راغب، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "كنت أتمنى أن تكون البداية أمام موزمبيق قوية، ورسالة لكل المنتخبات المشاركة في البطولة أن مصر جاءت من أجل اللقب في كوت ديفوار".

وتابع: "لا توجد ألوان أو انتماءات في تشجيع المنتخب الوطني" مؤكدًا أن مباراة مصر أمام غانا عنق زجاجة لعبور مرحلة الخطر واستعادة التوازن وثقة الجماهير المصرية.

ناقد رياضي: الاستهتار سبب تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق

وأكد أن لقاء مصر وغانا سيكون صعبًا وما زاد صعوبته المفاجأة الكبيرة لمنتخب الرأس الأخضر والفوز على غانا، مشيرًا إلى أن منتخب مصر قادر على تخطي غانا.

كما أرجع الناقد الرياضي أسباب تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق إلى استهتار بعض اللاعبين، متابعًا: "اللاعبون المصريون اعتادوا اللعب في الأجواء الإفريقية وفزنا 7 مرات في إفريقيا ولعبنا في أجواء أصعب من هذه البطولة".