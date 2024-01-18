ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 وموعد مباراة مصر وغانا

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024، هو ما تبحث عنه جماهير كرة القدم المصرية، والتى بدأت الحسابات مبكرًا، أملا فى تخطى منتخب الفراعنة دور المجموعات والصعود لدور الـ 16 فى البطولة الافريقية، والبدء فى المنافسة على اللقب، الغائب عن دولاب بطولات الجبلاية منذ بطولة أنجولا 2010.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 وموعد مباراة مصر القادمة

وتحتضن كوت ديفوار النسخة الرابعة والثلاثين لبطولة الأمم الإفريقية، فى الفترة من 13 يناير الجارى، وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

سقط منتخب مصر فى فخ التعادل بمباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الامم الافريقية أمام موزمبيق بهدفين مقابل هدفين، فيما حقق منتخب الرأس الأخضر المفاجأة واقتنص نقاط مباراته أمام غانا ليحتل قمة القمة، وقبل بداية مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى جاء ترتيب المجموعة كالتالى..

الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط منتخب مصر برصيد 1 نقطة منتخب موزمبيق برصيد 1 نقطة منتخب غانا 0 نقطة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا

يلتقى منتخب مصر فى العاشرة من مساء اليوم الخميس 18ـ1ـ20214، مع نظيره الغانى فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الأمم الافريقية، وذلك على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

فيما يتلقى منتخبا الرأس الاخضر مع موزمبيق فى الجولة الثانية، فى تمام الرابعة عصر غدا الجمعة 19ـ1ـ2024.

فرص تأهل منتخب مصر

بدأ الحديث مبكرا عن فرص تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بعد التعادل مع موزمبيق، وعلى الرغم من أن المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام موزمبيق، إلا أن منتخب «الفراعنة» ما زال يتحكم فى فرص صعوده للدور التالى، وما زال يمكنه التأهل كأول المجموعة، وذلك على النحو التالى.

أول المجموعة من خلال الفوز على غانا والرأس الأخضر والوصول للنقطة السابعة

ثان المجموعة من خلال الفوز على غانا والخسارة أو التعادل مع الراس الأخضر، وخساراة موزمبيق أمام غانا والرأس الأخضر.

ثالث المجموعة من خلال الخسارة من غانا والفوز على الرأس الاخضر، وفوز غانا على موزمبيق، يومها سيكون ترتيب المجموعة الراس الاخضر برصيد ست نقاط وغانا بنفس الرصيد فى المركز الثالث ومصر 4 نقاط ثالثا وتنتظر الصعود كأفضل أربع ثوالث من المجموعات الست.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباريات بطولة الأمم الافريقية كونها الناقل الحصرى للبطولة، وسيتم نقل مباراة مصر وغانا والمقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم عبر قناة بى ان سبورتس اتش دى ماكس 1 و3 بتعليق المصرى على محمد على