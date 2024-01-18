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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير العربية، ضمن منافسات دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن ثم يلتقي منتخب المغرب نظيره زامبيا، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

ستُذاع مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports الناقل الحصري لمباريات المسابقة.

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منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم إفريقيا بالفوز على تنزانيا

ونجح منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، أن يتغلّب على تنزانيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل ثلاثية المغرب، كل من: رومان سايس في الدقيقة 30، وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، ليُضيف يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

أين تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا؟

وتُقام النسخة 34 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا على كلًا من الكونغو الديمقراطية وزامبيا أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يتذيل منتخب تنزانيا بدون رصيد من النقاط.

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