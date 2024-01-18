ارتفعت معدلات البحث عن موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا وهي المباراة المنتظرة خاصة بعد تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق بهدفين لكلا المنتخبين دون تحقيق النتيجة المنتظرة من منتخب مصر.

في الجولة الثانية.. موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

ننشر في التقرير التالي موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر وغانا

تُذاع مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024 والتي تُقام على استاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار؛ وتُذاع على قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية باعتبارها المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

يرتدي منتخب مصر التيشيرت الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء خلال المباراة بينما منتخب غانا يرتدي الطاقم الأبيض فى الأبيض كاملًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

رغم أن بي إن سبورت الناقل الحصري لمباراة مصر وغانا إلا أنه يمكن مشاهدة المباراة من خلال القنوات التالية:

قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات

تردد 10992

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

تردد 12303

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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قناة الرياضية المغربية الأولى على القمر الصناعي نايل سات

تردد 11642

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B

تردد 11013

استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجولة الثالثة لمنتخب مصر

تُقام مباراة الجولة الثالثة لمنتخب مصر في دور مجموعات كأس أفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً.