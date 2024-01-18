مصر تواجه غانا اليوم.. جدول مواعيد مباريات الخميس 18-1-2024 

مواعيد مباراة مصر وغانا أكثر الموضوعات بحثًا ضمن مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا ويسعى عشاق كرة القدم لمعرفة المواعيد لمشاهدة البطولة المنتظرة وغيرها من البطولات الدولية والأوروبية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 ومنها مباراة مصر وغانا ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا والقنوات التي يمكن مشاهدتها خلالها.



مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية



مباراة مصر وغانا الساعة 22:00

يمكن مشاهدة المباراة المنتظرة على قنوات بي إن سبورت الرياضية باعتبارها المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

مباراة مصر وغانا

خلال المباراة يرتدي منتخب مصر التيشيرت الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما منتخب غانا يرتدي الطاقم الأبيض فى الأبيض خلال اللقاء.





مباراة مصر وموزمبيق

في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل منتخب.



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