الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تواجه غانا اليوم.. جدول مواعيد مباريات الخميس 18-1-2024 

منتخب مصر
منتخب مصر

مواعيد مباراة مصر وغانا أكثر الموضوعات بحثًا ضمن مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا ويسعى عشاق كرة القدم لمعرفة المواعيد لمشاهدة البطولة المنتظرة وغيرها من البطولات الدولية والأوروبية.
 ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يناير 2024 ومنها مباراة مصر وغانا ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا والقنوات التي يمكن مشاهدتها خلالها.
 

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية
 

مباراة مصر وغانا الساعة 22:00

يمكن مشاهدة المباراة المنتظرة على قنوات بي إن سبورت الرياضية باعتبارها المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

 

مباراة مصر وغانا 

خلال المباراة يرتدي منتخب مصر التيشيرت الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما منتخب غانا يرتدي الطاقم الأبيض فى الأبيض خلال اللقاء.

 

مباراة مصر وموزمبيق

في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل منتخب.

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مباراة كوت ديفوار ونيجيريا الساعة 19:00

مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو الساعة 16:00

مواعيد مباريات كأس آسيا

مباراة فلسطين والإمارات الساعة  19:30

مباراة الهند وأوزبكستان الساعة 16:30

مباراة سوريا وأستراليا الساعة  13:30

أيو لاعب منتخب غانا: هدفنا الفوز على منتخب الفراعنة فى الأمم الإفريقية

مدرب غانا يتحدث عن قوة منتخب مصر ويكشف موقف قدوس من المباراة

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة فيزيلا وسبورتنج لشبونة الساعة 22:45

مباراة فاماليساو وسبورتنج براجا الساعة 20:45

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد الساعة  22:30

مباراة أونيونيستاس سالامانكا وبرشلونة  الساعة 20:30
 

مواعيد مباريات كأس هولندا

مباراة يو إس في هيركوليز وكامبور الساعة 22:00

مباراة فيتيس وأمستردامشي الساعة  19:45

مباريات كأس السوبر الإيطالي

مباراة نابولي وفيورنتينا الساعة 21:00
 

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أمم إفريقيا لكرة اليد.. الكاميرون تهزم الكونغو في مجموعة مصر

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موعد مباراة منتخب مصر وغانا القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتاريخ المواجهات

مواعيد مباريات مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية مباراة مصر وموزمبيق مواعيد مباريات كأس آسيا مباراة أتليتكو مدريد و ريال مدريد مباراة أونيونيستاس سالامانكا و برشلونة

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