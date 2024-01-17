الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا لكرة اليد.. الكاميرون تهزم الكونغو في مجموعة مصر

الكاميرون والكونغو
الكاميرون والكونغو

حقق المنتخب الكاميروني الفوز على منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة 25/21 في أولى مواجهات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في نسختها السادسة والعشرين والمقامة في مصر في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

وأنهت الكاميرون الشوط الأول بالتقدم 13/6 وسط تراجع كبير في مستوى الكونغو.

ونجح لاعبو الكونغو في تدارك الموقف خلال الشوط الثاني وقلصوا النتيجة إلا ان الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل وانتهت المباراة 25/21.

وحصدت الكاميرون أول نقطتين في مشوارها بالمجموعة لتتصدر مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة مصر وغينيا بعد قليل.

وفاز حارس مرمى الكاميرون بوب اكيرى بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير وخاصة في الشوط الأول.

وفي المجموعة الرابعة تمكن منتخب أنجولا من تحقيق الفوز بصعوبة بالغة على نسور نيجيريا بنتيجى 26/24.

جاءت المباراة قوية للغاية خلال شوطيها حيث انتهى نصفها الأول بتفوق أنجولا بفارق هدفين وبنتيجة 13/11.

واستمر فارق الهدفين خلال شوط اللقاء الثاني لتنتهي المباراة بفوز أنجولا 26/24.

وفاز اللاعب أوبينا من منتخب نيجيريا بجائزة رجل المباراة.

ووصيف هذه المجموعة سيلتقي مع متصدر مجموعة مصر في ربع النهائي فيم يلاقي المتصدر ووصيف مجموعة الفراعنة.

وتفتتح مصر مشوارها في البطولة بعد قليل أمام منتخب غينيا إذ يسعى الفراعنة لتحقيق لقبهم التاسع تاريخيا وحسم المقعد المباشر لأولمبيات باريس التي تقام خلال الصيف المقبل.

الكاميرون الكونغو كرة اليد كأس الأمم الأفريقية مباراة أنجولا ونيجيريا

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