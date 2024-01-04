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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث عشاق كرة القدم بصورة دائمة عن مواعيد مباريات اليوم للاستمتاع بمشاهدة فرقهم المفضلة خلال المنافسات في البطولات والدوريات المتنوعة الدولية والإقليمية والمحلية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 في البطولات والدوريات المقامة حاليا كذلك أول مباراة قادمة لفريقي الأهلي والزمالك الأكثر بحثًا باستمرار.
 

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني 

أوساسونا ضد ألميريا الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية ضد أتلتيك بلباو الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس ضد برشلونة الساعة  10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
 

مباريات اليوم كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا الساعة  8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس ضد إيفرتون الساعة  22:00 على قناة beIN Sports HD

مواعيد مباريات اليوم مباريات دولية ودية

السعودية ضد لبنان الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC.
 

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الخميس 4-1-2024 بالدوريات المحلية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم البطولة المغربية الاحترافية  

الجيش الملكي ضد المغرب التطواني الساعة 21:00

نهضة الزمامرة ضد الشباب الرياضي السالمي الساعة 19:00

يوسفية برشيد ضد حسنية أغادير الساعة  19:00

الاتحاد التوركي ضد أولمبيك آسفي الساعة 17:00
 

مباريات الأهلي القادمة 

كان من المقرر أن يواجه الفريق الأهلي فريق نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري يوم ١٥ فبراير ٢٠٢٤ إلا أنه حتى الآن لم تتضح معالم المباراة ومن المتوقع تأجيلها.
 ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري المصري أيضا ١٩ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
 

مباريات الزمالك القادمة 

يستعد فريق الزمالك للوقوف أمام الوحدة الإماراتى السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ في مباراة ودية باستاد آل نهيان بالإمارات في تمام الساعة  السادسة والنصف مساء.

ويشارك  الزمالك في دورتين وديتين بدولة الإمارات من 24 يناير حتى 29 يناير ٢٠٢٤، وذلك في دبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي وأهلى جدة السعودي.

 

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