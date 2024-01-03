الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

جدول مباريات منتخب مصر في الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة من نتائج البحث الأكثر رواجًا خلال الفترة الماضية حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار بدء من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل حيث يشهد هذا الحدث الرياضي المنتظر مشاركة مجموعة من نجوم الكرة الإفريقية اللامعين، الذين حققوا إنجازات وشهرة كبيرة في الدوريات الأوروبية.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

وتنافس المنتخبات على اللقب في النسخة الحالية، وينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر متابعة مباريات منتخبهم الوطني ويترقبون تألق "الفراعنة" بعد تأهيلهم للبطولة في التصفيات بتصدر مجموعاتهم متطلعين لتحقيق أداء مميز ومن المتوقع أن تكون المباريات تنافسية بين المنتخبات وتضم البطولة عدد من المنتخبات القوية كمنتخب المغرب، والسنغال، ونيجيريا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وتونس، وغانا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام موزمبيق في الجولة الأولى يوم 14 يناير 2024 ويطمح الفراعنة في تحقيق بداية قوية تمهيدًا لمشوارهم في البطولة.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

مصر &  موزمبيق

تنطلق مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين منتخب مصر وموزمبيق يوم الأحد، 14 يناير 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

 مصر & غانا

ويواجه المنتخب المصري منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس 18 يناير 2024 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الرأس الأخضر &  مصر

تقام مباراة الجولة الثالثة يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

قناة BEIN SPORTS HD MAX 1 

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: EUTELSAT 8 WEST B.

تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مجموعة مصر فى أمم أفريقيا

وتقع مصر ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من:

  • مصر
  • الرأس الأخضر
  • غانا
  • موزمبيق
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