الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استاد العاصمة الإدارية يستقبل تدريبات الفراعنة قبل أمم إفريقيا (صور)

استاد العاصمة الادارية
استاد العاصمة الادارية

يستضيف استاد مصر  بمدينة مصر الأوليمبية  بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري.

وبدأ لاعبو الفراعنة استعداداتهم لبطولة أمم افريقيا 2024 بخوض مرانهم الأول على الملعب الرئيسى لاستاد العاصمة الغدارية الجديدة بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم البرتغالى روى فيتوريا، فيما عدا محمد صلاح.

وانضم جميع لاعبي منتخب مصر إلى المعسكر المغلق باستثناء قائد المنتخب محمد صلاح الذي سينضم الخميس المقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفضل فيتوريا إقامة التدريبات على فترتين، حتى تكون بمثابة تجهيز للاعبين على المستوى البدنى والتأكد من جاهزية الجميع قبل الدخول فى الأمور الفنية وطرق اللعب المختلفة التى سيعتمد عليها فيتوريا فى مباريات البطولة، والتى تستوجب تنوعا كبيرا فى ظل الاختلاف فى المستوى بين المنتخبات التى سيواجهها الفراعنة.

وتنقسم التدريبات على مدار الأيام الثلاثة الأولى من عمر المعسكر المغلق إلى فترتين، الفترة الصباحية سيعتمد الجهاز الفنى خلالها على التدريب البدنى بشكل كبير، فى حين يتمن التدريب المسائى الجزء الفنى وتعليمات روى فيتوريا للاعبين وفقا للمهام والمراكز، على أن يكتفى الجهاز الفنى بمران وحيد بعد ذلك حتى موعد خوض المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا فى القاهرة يوم 7 يناير الجارى، وبعدها السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 من الشهر نفسه.

وشدد روى  فيتوريا على جميع أعضاء الجهاز المعاون له بعدم التهاون فى أى جزئية تخص استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة إفريقيا، خاصة فى ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة ووجود مباراة ودية وحيدة للفراعنة أمام تنزانيا، ستكون هى الفرصة الوحيدة لتجربة اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم على المستوى الفنى والبدنى لخوض غمار اليطولة التى ستشهد مواجهات قوية.

العاصمة استاد العاصمة الادارية منتخب مصر الأهلي يختتم مرانه المسائي في معسكر النمسا اتحا فيتوريا

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