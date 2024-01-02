الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف مصدر داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عن اتفاق لاعبى الفراعنة على تجهيز مفاجأة خاصة لمحمد صلاح قائد المنتخب.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن لاعبى الفراعنة اتفقوا مع الجهاز الفنى على عمل حفلة مصغرة تكريمًا لـ محمد صلاح، بعد وصوله إلى 150 هدفًا فى الدورى الإنجليزى.

وأوضح أن الثنائى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمود حسن تريزيجيه المحترف فى صفوف طرابزون سبورت التركى، هما أصحاب الفكرة.

ومن المقرر أن يتم تكريم صلاح فور وصوله معسكر المنتخب الوطنى المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الفراعنة معسكرهم اليوم.

بطولة الأمم الإفريقية

ويستعد منتخب مصر لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

كان محمد صلاح قد أحرز هدفين قاد بهما فريقه ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 لينفرد ليفربول بصدارة الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى. 

تشكيل المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 

وضمت قائمة الفراعنة التى اختارها فيتوريا، لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى 

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبدالمنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبدالواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى 

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

محمد صلاح منتخب مصر اتحاد معسكر الفراعنة فيتوريا

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