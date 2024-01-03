منتخب مصر لكرة اليد يواجه هولندا والدنمارك والنرويج في بطولة الدوري الذهبي

في إطار استعدادته للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٧ يناير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة والمؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024 يتوجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي العالمية خلال الفترة من ٣ إلى ٨ يناير الجاري.

ويلعب منتخب مصر غدا الخميس مع هولندا في السابعة إلا ربع مساء، ثم يواجه منتخب الدنمارك في الخامسة مساء السبت المقبل، ويختتم مبارياته باللعب مع النرويج في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل.

باستور يختار 18 لاعبا للسفر للدنمارك

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي العالمية وهم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري و إبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

ويحرص اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الامين علي تجهيز منتخب مصر ببرنامج إعداد علي أعلي مستوي فني ممكن بهدف الحفاظ على لقب بطولة أفريقيا وحجز تذكرة التأهل لدورة باريس الأوليمبية .

كان منتخب مصر دخل في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي ورفض الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس باستور منح اللاعبين راحة خلال الاحتفال بأعيام الميلاد وأكد لهم أن المنتخب أمامه بطولة كبيرة في ملعبه ووسط جماهيره وعليهم أن يكونوا على مستوى المسئولية ويحافظوا على اللقب الإفريقي ويتأهلوا لدور ة باريس الأوليمبية.