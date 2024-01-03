الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يواجه هولندا والدنمارك والنرويج في بطولة الدوري الذهبي

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد مع أشرف صبحي وزير الشباب

في إطار استعدادته للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٧ يناير الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة والمؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024 يتوجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي العالمية خلال الفترة  من ٣ إلى ٨ يناير الجاري. 

ويلعب منتخب مصر غدا الخميس مع هولندا في السابعة إلا ربع مساء، ثم يواجه منتخب الدنمارك في الخامسة مساء السبت المقبل، ويختتم مبارياته باللعب مع النرويج في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل.

باستور يختار 18 لاعبا للسفر للدنمارك 

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا  للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي العالمية وهم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري و إبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.

ويحرص اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الامين علي تجهيز منتخب مصر ببرنامج إعداد علي أعلي مستوي فني ممكن بهدف الحفاظ على لقب بطولة أفريقيا وحجز تذكرة التأهل لدورة باريس الأوليمبية .

كان منتخب مصر دخل في معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي ورفض الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس باستور منح اللاعبين راحة خلال الاحتفال بأعيام الميلاد وأكد لهم أن المنتخب أمامه بطولة كبيرة في ملعبه ووسط جماهيره وعليهم أن يكونوا على مستوى المسئولية ويحافظوا على اللقب الإفريقي ويتأهلوا لدور ة باريس الأوليمبية. 

منتخب مصر لكرة اليد بطولة الدوري الذهبي الإسباني خوان كارلوس باستور كريم هنداوي علي زين

مواد متعلقة

وزير الرياضة: نثق فى قدرات منتخب اليد على تحقيق لقب البطولة الإفريقية

عقد اختبارات الانتقاء لرياضة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف

الأهلي يواجه الزمالك في مباراة سوبر كرة اليد بصالة الشيخ زايد بالفجيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس