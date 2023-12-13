الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر للسيدات لليد يواجه فريق مواليد 2004 في الدورة الرباعية الدولية

مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر

تقام اليوم مباراتان في الدورة الدولية الرباعية للسيدات لكرة اليد المقامة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حيث يلتقي منتخبا الجزائر والكونغو في الثانية عصرا ومنتخب مصر للسيدات مع منتخب مصر للناشئات مواليد 2004 في الرابعة مساء.

كانت مباراتا الجولة الأولى قد أسفرتا عن فوز منتخب مصر للسيدات على المنتخب الجزائري بنتيجة 25 -14، وفوز منتخب مصر للناشئات مواليد 2004 على منتخب الكونغو بنتيجة 24 -21.

مباراة منتخب الناشئات والكونغو

ويضم الجهاز الفني لمتتخب مصر للسيدات والإداري كلًا من عبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات والآنسات ورامي عبد اللطيف مديرًا فنيًا وحلمي مصبح مدربًا عامًا ومحمد عباس مدربًا لحراس المرمى وإيمان مرجان مديرًا إداريًا ومنة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي وحازم حامد محللًا للأداء الفني والحنفي محمد مدربًا للأحمال.

قائمة منتخب السيدات 

وتضم قائمة المنتخب مصر للسيدات في البطولة  22 لاعبة هن: فرح الشاذلي ومنة الله سيد ومي جمعة وأمنية خالد وأمينة عاطف وسارة متولي ونوران خالد ويارا مختار ودعاء حلمي وشيماء صبري وسهيلة خالد وليلى هيثم ورنا راضي وملك طلعت وملك أسامة ونهى أيمن وسارة يحيى ورحمة محمد وأمينة هشام ومايا وائل وروان سعيد ويمنى مصطفى.

قائمة منتخب الناشئات مواليد 2004 

وتضم قائمة لاعبات منتخب مصر مواليد 2004 في البطولة 21 لاعبة هن: جهاد وائل وسارة محمد ولبنى أشرف ومنة الله محمد ومريم عمر وتقى كامل ونوال أحمد ونادين طارق ولوجين أسامة ولميس محمد وجنى صلاح الدين وفاطمة محمود وكنزى حاتم وشروق محمود وشهد صفي الدين ونهى إيهاب ورغدة أبو الخير ومنى سنبل وإنچي إبراهيم وملك أسامة وسارة جابر.

الدورة الرباعية لكرة اليد منتخب مصر للسيدات نتخب مصر للناشئات مواليد 2004 الجزائر الكونغو

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