الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يواجه الجزائر في افتتاح الدورة الودية الرباعية لكرة اليد

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات لكرة اليد

تبدأ اليوم منافسات الدورة الدولية الودية الرباعية في كرة اليد التي تقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 12 - 15 ديسمبر الجاري بمشاركة أربعة منتخبات منتخب مصر للسيدات ومنتخب مصر للشابات مواليد 2004 ومنتخبى الكونغو والجزائر وذلك في إطار استعدادات منتخب السيدات للمشاركة في بطولة إفريقيا بالكونغو الديمقراطية في نوفمبر 2024 ومشاركة منتخب مواليد 2004 في بطولة العالم بمقدونيا في يونيه 2024 .

وتضم قائمة المنتخب مصرللسيدات كلًا من: فرح الشاذلي ومنة الله سيد ومي جمعة وأمنية خالد وأمينة عاطف وسارة متولي ونوران خالد ويارا مختار ودعاء حلمي وشيماء صبري وسهيلة خالد وليلى هيثم ورنا راضي وملك طلعت وملك أسامة ونهى أيمن وسارة يحيى ورحمة محمد وأمينة هشام ومايا وائل وروان سعيد ويمنى مصطفى.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من عبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات والآنسات ورامي عبد اللطيف مديرًا فنيًا وحلمي مصبح مدربًا عامًا ومحمد عباس مدربًا لحراس المرمى وإيمان مرجان مديرًا إداريًا ومنة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي وحازم حامد محللًا للأداء الفني والحنفي محمد مدربًا للأحمال.

وتضم قائمة لاعبات منتخب مصر مواليد 2004 كلا من : جهاد وائ و سارة محمد، ولبنى أشرف ومنة الله محمد ومريم عمروتقى كامل ونوال أحمد ونادين طارق ولوجين أسامة ولميس محمد وجنى صلاح الدين وفاطمة محمود وكنزى حاتم وشروق محمود وشهد صفي الدين ونهى إيهاب ورغدة أبو الخير ومنى سنبل وإنچي إبراهيم وملك أسامة وسارة جابر .

منتخب الناشئات مواليد 2004 لكرة اليد

جدول مباريات الدورة الرباعية الدولية 

الثلاثاء 12 ديسمبر

منتخب مصر مواليد 2004 × منتخب الكونغو  في الثانية عصرا 

منتخب مصر للسيدات × منتخب الجزائر  في الرابعة مساءً.

 الأربعاء 13 ديسمبر 

الجزائر × منتخب الكونغو  في الثانية عصرا 

منتخب مصر للسيدات × منتخب مصر مواليد 2004  في الرابعة  مساءً.

  الجمعة 15 ديسمبر 

منتخب مصر  مواليد 2004 × منتخب الجزائر  الساعة 12 ظهرا.

منتخب مصر للسيدات  × منتخب الكونغو   في الثانية عصرا.

منتخب مصر للسيدات لكرة اليد منتخب مصر للناشئات مواليد 204 المركز الاوليمبي عبده عبد الوهاب رامي عبد اللطيف

مواد متعلقة

الأهلي يواجه الزمالك في مباراة سوبر كرة اليد بصالة الشيخ زايد بالفجيرة

الأهلى يحتفظ بصدارة دورى كرة اليد بفارق 4 نقاط عن الزمالك

الأهلي يدافع عن صدارة دوري كرة اليد أمام هليوبوليس.. والزمالك يواجه الجزيرة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. 22 شهيدًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين جنوب غزة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال