منتخب مصر يواجه الجزائر في افتتاح الدورة الودية الرباعية لكرة اليد

تبدأ اليوم منافسات الدورة الدولية الودية الرباعية في كرة اليد التي تقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من 12 - 15 ديسمبر الجاري بمشاركة أربعة منتخبات منتخب مصر للسيدات ومنتخب مصر للشابات مواليد 2004 ومنتخبى الكونغو والجزائر وذلك في إطار استعدادات منتخب السيدات للمشاركة في بطولة إفريقيا بالكونغو الديمقراطية في نوفمبر 2024 ومشاركة منتخب مواليد 2004 في بطولة العالم بمقدونيا في يونيه 2024 .

وتضم قائمة المنتخب مصرللسيدات كلًا من: فرح الشاذلي ومنة الله سيد ومي جمعة وأمنية خالد وأمينة عاطف وسارة متولي ونوران خالد ويارا مختار ودعاء حلمي وشيماء صبري وسهيلة خالد وليلى هيثم ورنا راضي وملك طلعت وملك أسامة ونهى أيمن وسارة يحيى ورحمة محمد وأمينة هشام ومايا وائل وروان سعيد ويمنى مصطفى.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من عبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات والآنسات ورامي عبد اللطيف مديرًا فنيًا وحلمي مصبح مدربًا عامًا ومحمد عباس مدربًا لحراس المرمى وإيمان مرجان مديرًا إداريًا ومنة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي وحازم حامد محللًا للأداء الفني والحنفي محمد مدربًا للأحمال.

وتضم قائمة لاعبات منتخب مصر مواليد 2004 كلا من : جهاد وائ و سارة محمد، ولبنى أشرف ومنة الله محمد ومريم عمروتقى كامل ونوال أحمد ونادين طارق ولوجين أسامة ولميس محمد وجنى صلاح الدين وفاطمة محمود وكنزى حاتم وشروق محمود وشهد صفي الدين ونهى إيهاب ورغدة أبو الخير ومنى سنبل وإنچي إبراهيم وملك أسامة وسارة جابر .

منتخب الناشئات مواليد 2004 لكرة اليد

جدول مباريات الدورة الرباعية الدولية

الثلاثاء 12 ديسمبر

منتخب مصر مواليد 2004 × منتخب الكونغو في الثانية عصرا

منتخب مصر للسيدات × منتخب الجزائر في الرابعة مساءً.

الأربعاء 13 ديسمبر

الجزائر × منتخب الكونغو في الثانية عصرا

منتخب مصر للسيدات × منتخب مصر مواليد 2004 في الرابعة مساءً.

الجمعة 15 ديسمبر

منتخب مصر مواليد 2004 × منتخب الجزائر الساعة 12 ظهرا.

منتخب مصر للسيدات × منتخب الكونغو في الثانية عصرا.