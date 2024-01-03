منتخب مصر يواجه ليبيا في نهائي البطولة العربية لكرة السلة

يسدل الستار اليوم على منافسات البطولة العربية الخامسة والعشرين لكرة السلة التي تستضيفها مصر بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي مصر وليبيا، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس والإمارات في الرابعة مساء.

منتخبا مصر وليبيا لم يعرفا سوى نغمة الفوز في البطولة العربية، حيث فاز كل منهما في المباريات التي خاضها وتغلب منتخب مصر بقيادة وائل بدر على الإمارات 94– 46 وعلى الكويت 92– 41 وعلى تونس 85– 63 وعلى المغرب بنتيجة 76– 53 في الدور الأول ثم فاز على موريتانيا 88– 56 في الدور ربع النهائي وعلى الإمارات في الدور نصف النهائي بنتيجة 114 – 78.

وفاز منتخب ليبيا على موريتانيا 94– 77 وعلى الجزائر 85– 67 وعلى الصومال 81– 72 في الدور الأول وعلى منتخب الكويت 89– 76 في الدور ربع النهائي ثم هزم منتخب تونس بنتيجة 70 – 64 في الدور نصف النهائي.

منتخب مصر الأكثر فوزا باللقب

كانت البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات قد أقيمت لأول مرة عام 1974 في العراق وتوج منتخب مصر باللقب وجاء منتخب العراق في المركز الثاني ويتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر فوزا بالبطولة العربية لكرة السلة برصيد 12 لقبا يليه منتخب تونس 4 ألقاب وفاز كل من منتخب السعودية ومنتخب لبنان بالبطولة مرتين مقابل لقبا واحدا لكل من الأردن والجزائر وسوريا ومنتخب السودان.

ويقود منتخب مصرفي البطولة العربية الثلاثي وائل بدر المدير الفني ومحمد سليم المدرب المساعد رامي جنيدي وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبا هم: أحمد عادل دولا وإبراهيم هشام وكريم حاتم وإيهاب أمين ويوسف شحاتة وعمرو الجندي وعمرو زهران وأحمد ياسر ريحان وعمر هشام وأنس أسامة وعمر طارق وخالد عبدالناصر وهيثم كمال وعلي أحمد.