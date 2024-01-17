الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيو لاعب منتخب غانا: هدفنا الفوز على منتخب الفراعنة فى الأمم الإفريقية

جوردان أيو
جوردان أيو

أكد جوردان أيو، نجم منتخب غانا، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المصري، غدًا الخميس، في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة القارية، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

ويتقاسم منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب موزمبيق برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما 1/1 في الجولة الأولى للمجموعة يوم الأحد الماضي.

في المقابل، يتواجد منتخب غانا الذي يمتلك 4 ألقاب في أمم إفريقيا والساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1982، في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته المباغتة 1/ 2 أمام الرأس الأخضر (المتصدر) برصيد 3 نقاط في الجولة الافتتاحية.

وقال أيو في مؤتمر صحفي، الأربعاء إن منتخب بلاده جاهز لمواجهة مصر ويسعي لتحقيق الفوز لتدارك خسارة المباراة الماضية.

وأضاف: "لا أنكر صعوبة المواجهة مع مصر ولكن هناك حالة من التركيز الشديد لدى زملائه لتعويض خسارة المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر".

كان منتخب الرأس الأخضر قد فجر الأحد الماضي مفاجأة مدوية بالفوز على نظيره الغاني بنتيجة 2/ 1 في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

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