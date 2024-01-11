يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الخميس في البطولات الدورية المقامة سواء على المستوى الدولي أو المحلي للاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات والدوريات المقامة للسيارة المستديرة.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024، وكذلك تفاصيل مباريات الأهلي الزمالك القادمة والمرتقبة من مشجعي الفريقين والتي يحين موعدها في فبراير القادم.

مباريات كأس السوبر الإسباني

مباراة برشلونة * أوساسونا الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة طرابزون سبور * سامسون سبور الساعة 19:00

مباراة سيفاس سبور * جالاتا سراي الساعة 16:00

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

مباراة يوفنتوس * فروزينوني الساعة 22:00

كأس البرتغال

مباراة فيتوريا جيماريش * بينافييل الساعة 22:15

مباراة سانت كلارا * ناسيونال الساعة 20:00

موعد مباراة الأهلي القادمة

يمثل شهر فبراير شهر المباريات المختلفة لفريق النادي الأهلي والتي يبحث عنها مشجعي الفريق باستمرار للحرص على متابعتها.

والبداية بلقاء فريق النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الدوري المصري الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ حتى الآن تقرر تحديد موعد المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا يلتقي الأهلي مع فريق ميدياما يوم الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤.

ويوم الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ يلتقي الأهلي بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري.

وتم تأجيل اللقاء المرتقب بين فريق الأهلي مع فريق الزمالك في مباراتهم ضمن مباريات الدوري المصري التي كان مقرر عقدها الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤.

موعد مباراة الزمالك القادمة



يلتقي فريق الزمالك مع فريق فاركو ضمن مباريات الدوري المصري يوم الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ يعد تأجيل مباراة الأول مع الأهلي.

ويوم الاثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ يلتقي فريق الزمالك مع فريق الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً.