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رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى نصف نهائى كأس إسبانيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر بالبحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع احتدام الدوريات العربية والأوروبية، ومن أبرز المباريات التي تلعب اليوم مباراة  فريقي ريال مدريد وأتلتيكو في بطولة السوبر الإسباني.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 نصف نهائي كأس إسبانيا 

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 نصف نهائي كأس إسبانيا، وذلك حيث تستضيف الرياض حدثًا رياضيًا مهمًا، حيث يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأربعاء 10 يناير في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2024، ويعتبر هذا الحدث محطة رئيسية في تاريخ الكرة الإسبانية، وهذه النسخة من الكأس هي الرابعة التي تُقام في المملكة، حقق ريال مدريد البطولة مرتين من قبل في عامي 2020 و2022، بينما يعود أتلتيكو مدريد للمنافسة للمرة الثالثة بعد غيابه في الموسم السابق. 

مباريات كأس السوبر الإسباني اليوم

و تُقام يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 المباراة المرتقبة بين ريال مدريد و أتلتيكو مدريد على ملعب "الأول بارك" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى البطولات العالمية والعربية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد 

ستكون هناك تغطية لمباراة ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني لعام 2024 عبر شبكة SSC السعودية، التي تعتبر المنصة الرئيسية لبث المباريات في المملكة كما جرت العادة في السنوات السابقة،  لمتابعة الأحداث، يجب عليك الاشتراك في هذه الشبكة والحصول على جهاز استقبال "GOBX" للاستمتاع بالمباريات.

كما تبث  على قناة SSC 1 HD، ولمتابعة هذه المباراة مباشرةً، يجب على المتابعين الاشتراك في باقة شاهد VIP الرياضية.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى البطولات العالمية والعربية

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تشكيل ريال مدريد أمام أتليتيكو مدريد

سيخوض ريال مدريد المباراة بتشكيلة قوية تضم الحارس أندري لونين، وفي خط الدفاع سيكون كل من اللاعب فران غارسيا، أنطونيو روديغير، ناتشو، وداني كارباخال، وسط الميدان سيتألف من جود بيلينغهام، توني كروس، لوكا مودريتش، وفيديريكو فالفيردي.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال مدريد 

حارس المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: يتواجد “الثلاثي” ماريو هيرموسو، خوسيه ماريا خيمينيز، وأكسيل فيتسيل.

 خط الوسط والهجوم: القائد كوكي، مع كل من رودريغو دي بول، ماركوس يورينتي، صامويل لينو، ورودريغو ريكيلمي.

 معلقا مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

 من المقرر أن يقوم المعلق "علي سعيد الكعبي" وكذلك المعلق "رؤوف خليف" بالتعليق على مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث سيتولى "الكعبي" التعليق على مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما سيقوم خليف بالتعليق على اللقاء الذي يجمع برشلونة مع أوساسونا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد المباراتين.


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