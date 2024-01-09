الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك| انطلاق امتحانات "الترم" الأول لصفوف النقل بالجيزة.. ومواعيد مباريات اليوم

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

 شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

انطلاق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالجيزة اليوم

ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بمحافظة الجيزة، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للجدول الذي اعتمده محافظ الجيزة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى البطولات العالمية والعربية

يسعى متابعو المباريات وعشاق كرة القدم لمعرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 عبر جوجل، في البطولات العالمية والبطولات العربية، لمتابعة جميع المباريات في وقتها بشكل حصري. 

وننشر لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 من يناير 2024 حيث نتابع مباراة ميدلزبرة وتشيلسي، وذلك في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما سنتابع ربع نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وبولونيا.. للمزيد اضغط هنا.

الانتخابات الأمريكية.. حملة بايدن تتعهد بالتواصل مع المختلفون مع سياسته حول غزة

قال فريق لحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيواصل الاستماع والتواصل" مع الديمقراطيين الذين يختلفون مع سياسة الإدارة في غزة، وذلك بعد وقت قصير من مقاطعة المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار للرئيس أثناء حديثه في كنيسة في ولاية كارولينا الجنوبية.. للمزيد اضغط هنا.

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل: توجهن فورًا إلى هذا المكان صباحًا

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه رسالة للأمهات الحوامل للاعتناء بصحتهن في أثناء فترة الحمل. 

وقالت وزارة الصحة، في مناشدة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، “كيف تعتني بصحتك خلال فترة الحمل؟”، لتجيب: “انزلي اكشفي واطمني على صحتك وصحة عيلتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، في انتظارك كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً”.. للمزيد اضغط هنا.

تخفيف حكم الحبس لمتهم باغتصاب فتاة الساحل لـ7 سنوات

قضت محكمة النقض، الإثنين، بتخفيف الحكم على متهم  من السجن المؤبد لـ7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل».

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد على المتهم باغتصاب فتاة الساحل الشمالي وعاقبت 3 آخرين بالسجن 15 عامًا.. للمزيد اضغط هنا

اليوم.. افتتاح نادي جامعة حلوان بحضور وزيري التعليم العالي والشباب

تشهد جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، افتتاح نادي الجامعة وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، ولفيف من بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة بالحرم الجامعي بجامعة حلوان.

 ويأتى في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة.. للمزيد اضغط هنا.

 

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