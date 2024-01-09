"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل: توجهن فورًا إلى هذا المكان صباحًا

حرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه رسالة للأمهات الحوامل للاعتناء بصحتهن في أثناء فترة الحمل.

وقالت وزارة الصحة، في مناشدة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، “كيف تعتني بصحتك خلال فترة الحمل؟”، لتجيب: “انزلي اكشفي واطمني على صحتك وصحة عيلتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، في انتظارك كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً”.

وأضافت وزارة الصحة: "الحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15332، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل

"الصحة" تناشد الأمهات الحوامل