الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

تخفيف حكم الحبس لمتهم باغتصاب فتاة الساحل لـ7 سنوات

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة النقض، الإثنين، بتخفيف الحكم على متهم  من السجن المؤبد لـ7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل».

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المؤبد على المتهم باغتصاب فتاة الساحل الشمالي وعاقبت 3 آخرين بالسجن 15 عامًا.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين الثلاثة في 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها، إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "ش.ك" في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني “ي.ق” وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

أضافت المجني عليها أن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهم بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل مرفق  بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتي"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

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