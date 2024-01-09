الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

5 معلومات مهمة عن ملعب بوانيى الذى يستضيف مباريات منتخب مصر فى كوت ديفوار

ملعب بوانيى
ملعب بوانيى

استعدت كوت ديفوار لبطولة أمم إفريقيا  2023 التى تنطلق فعالياتها، السبت المقبل، بشكل جيد للغاية، خاصة على مستوى الملاعب المميزة التى تستضيف مباريات البطولة.

ويعتبر ملعب فيليكس هوفويت بوانيي الذى يستضيف مباريات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات مصر وغانا وموزمبيق والرأس الأخضر، والملعب الثانى من حيث الأهمية فى البطولة بعد ملعب "الحسن واتارا" الذى يستضيف مباراة الافتتاح.

وهناك 5 معلومات مهمة عن ملعب فيليكس هوفويت بوانيي هى كالآتي: 

- هو أقدم ملعب في البلاد

-يتسع لحوالى 30 ألف مشجع 

-يقع في قلب أبيدجان، وتحديدا في بلدية بلاتو، المنطقة التجارية فى العاصمة 

- تم تسمية هذا الملعب على اسم أول رئيس للدولة.

-تم تجديد ملعب فيليكس هوفويت بوانيي استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 

ونظرا لتواجد هذا الملعب فى العاصمة الغيفوارية أبيدجان، فهو يستضيف العديد من البطولات الدولية، سواء كرة القدم أو الرياضات الأخرى مثل ألعاب القوى، الرجبي .

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار اليوم، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023 التي تقام في ضيافة كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره موزمبيق في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقامة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الثانية من هذه البطولة، رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمها مساء الأحد الماضى على تنزانيا بهدفين نظيفين، في مباراة دولية ودية على استاد القاهرة ضمن استعداد الجانبين لكأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار 2024.

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