منتخب مصر يتجه لمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى كوت ديفوار

غادرت بعثة المنتخب الوطني مقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة لمطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل 13 يناير وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تطير بعثة الفراعنة بعد عصر اليوم إلى كوت ديفوار لبدء المعسكر الخاص بالبطولة بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

قائمة مصر لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.



وخرج الثنائي أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، وأسامة جلال، لاعب بيراميدز، من قائمة الفراعنة بعد تعرضهما للإصابة أثناء التدريبات في الأسبوع الماضي وانضم بدلًا منهما مهند لاشين وياسر جلال.



ويقع المنتخب المصري بالمجموعة الثانية من البطولة، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.