برشلونة يُعلن تفاصيل إصابة إينيجو مارتينيز

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا بشأن إصابة لاعبه إينيجو مارتينيز، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وأصيب مارتينيز أثناء مشاركته في مباراة برشلونة أمس أمام فريق بارباساترو بكأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد 10 دقائق فقط من مشاركته بالمباراة.



ونشر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه كالآتي: "الفحوصات التي خضع لها إينيجو مارتينيز، لاعب الفريق الأول بالنادي أظهرت تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر، إنها منخفضة وسيشير تطورها إلى فرص مشاركته".

وذكرت صحيفة آس في تقرير نشرته عن إصابة مارتينيز أن إينيجو مارتينيز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، أملًا في أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة برشلونة أمام نابولي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها في 21 فبراير المقبل.



ويلعب إينيجو مارتينيز ضمن صفوف برشلونة منذ صيف 2023 بعد انتقاله من نادي أتلتيك بلباو.

وبدأ مارتينيز مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب بنادي ريال سوسيداد وانتقل لفريق الرديف بالنادي في صيف 2009، ثم انتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2011 ولعب له لمدة 7 سنوات ونصف قبل الانتقال لنادي أتلتيك بلباو في يناير 2018 ولعب للفريق لمدة 5 سنوات ونصف.