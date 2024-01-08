الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يُعلن تفاصيل إصابة إينيجو مارتينيز

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا بشأن إصابة لاعبه إينيجو مارتينيز، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وأصيب مارتينيز أثناء مشاركته في مباراة برشلونة أمس أمام فريق بارباساترو بكأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد 10 دقائق فقط من مشاركته بالمباراة.


ونشر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه كالآتي: "الفحوصات التي خضع لها إينيجو مارتينيز، لاعب الفريق الأول بالنادي أظهرت تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر، إنها منخفضة وسيشير تطورها إلى فرص مشاركته".

وذكرت صحيفة آس في تقرير نشرته عن إصابة مارتينيز أن  إينيجو مارتينيز سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، أملًا في أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة برشلونة أمام نابولي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها في 21 فبراير المقبل.


ويلعب إينيجو مارتينيز ضمن صفوف برشلونة منذ صيف 2023 بعد انتقاله من نادي أتلتيك بلباو.

وبدأ مارتينيز مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب بنادي ريال سوسيداد وانتقل لفريق الرديف بالنادي في صيف 2009، ثم انتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2011 ولعب له لمدة 7 سنوات ونصف قبل الانتقال لنادي أتلتيك بلباو في يناير 2018 ولعب للفريق لمدة 5 سنوات ونصف.

برشلونة إينيجو مارتينيز كاس ملك اسبانيا الدوري الاسباني الليجا

مواد متعلقة

شرط جديد فى عقد هالاند يسمح بانتقاله إلى ريال مدريد

موقف إدارة باريس سان جيرمان من مفاوضات مبابي وريال مدريد

رومانو: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة «إيتشيفيريا»

«شتوتجارت» يكشف موقفه من تمديد عقد الغيني «جيراسي»

كوت ديفوار يسحق سيراليون بخماسية وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

تشيلسى يهزم بريستون برباعية فى كأس الاتحاد الإنجليزى

المشاركة الأولى لأردا جولر.. تشكيل ريال مدريد لمباراة أراندينا بكأس الملك

رومانو: حنبعل المجبرى يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

عاجل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

فقد القدرة على القيادة.. الأمور تخرج عن سيطرة نتنياهو والفوضى هى النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية