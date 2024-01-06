المشاركة الأولى لأردا جولر.. تشكيل ريال مدريد لمباراة أراندينا بكأس الملك

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيواجه نادي أراندينا، ضمن لقاءات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

ويشارك التركي أردا جولر في تشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ انضمامه لصفوف ريال مدريد، وهي مباراته الأولى مع الفريق.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، كارييو، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا.

وسط الملعب: نيكو باز، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس.

الهجوم: أردا جولر، خوسيلو، براهيما دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندريه لونين، فران جونزاليس، داني كارفخال، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، رودريجو، فريدريكو فالفيردي، أنطونيو روديجير، ماريو مارتين، ألفارو رودريجز".

لاعبو أراندينا يطلبون قمصان نجوم ريال مدريد

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته منذ يومين أن لاعبي فريق أراندينا طلبوا الحصول على قمصان لاعبي ريال مدريد بعد المباراة، مشيرة إلى أن النادي أرسل طلبًا لريال مدريد مرفقًا بقائمة بأسماء اللاعبين الذي يريد لاعبوه الحصول على قمصانهم.

ويريد اللاعب آدري الحصول على قميص كيبا أريزابالاجا، وديجويتو وبيسكا وجونزالو، يرغبون في قميص بيلينجهام.

وطلب 7 لاعبين من الفريق الحصول على قميص مودريتش، فيما يرغب أتومو في الحصول على قميص ناتشو فيرنانديز وكارميلو وديبي يريدان قميص توني كروس، وجارا يرغب في أخذ قميص تيبو كورتوا، أما أوتو ورالي فيريدان الاحتفاظ بقميص رودريجو.