الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بطلب رسمي.. أراندينا يطلب قمصان نجوم ريال مدريد قبل مباراتهما بكأس الملك

فريق أراندينا
فريق أراندينا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن طلب غريب من لاعبي فريق أراندينا الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فريق أراندينا، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، بدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، يوم السبت المقبل في العاشرة والنصف مساءً.


وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته اليوم أن لاعبي فريق أراندينا طلبوا الحصول على قمصان لاعبي ريال مدريد بعد المباراة، مشيرة إلى أن النادي أرسل طلبًا لريال مدريد مرفقًا بقائمة بأسماء اللاعبين الذي يريد لاعبوه الحصول على قمصانهم.


ويريد اللاعب آدري الحصول على قميص كيبا أريزابالاجا، وديجويتو وبيسكا وجونزالو، يرغبون في قميص بيلينجهام.

وطلب 7 لاعبين من الفريق الحصول على قميص مودريتش، فيما يرغب أتومو في الحصول على قميص ناتشو فيرنانديز وكارميلو وديبي يريدان قميص توني كروس، وجارا يرغب في أخذ قميص تيبو كورتوا، أما أوتو ورالي فيريدان الاحتفاظ بقميص رودريجو.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني في الجدول.

 

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