«شتوتجارت» يكشف موقفه من تمديد عقد الغيني «جيراسي»

كشف فابيان فولجموث، المدير الرياضي لنادي شتوتجارت الألماني عن موقف إدارة النادي من تمديد عقد الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم سيرهو جيراسي بالرحيل عن صفوف فريق شتوتجارت في نهاية الموسم الجاري وذلك بعد تألقه مع فريقه منذ بداية الموسم.

وقال فولجموث في تصريحات لـ"BW24": "خطتنا ليست أن ننتظر ونتمنى حدوث شيء ما، نحن في تواصل باستمرار وإذا كانت الأمور مواتية سنمدد العقد وإن لم تكن كذلك فلن نفعل".

وأضاف: "نحن منتبهين ولسنا تحت أي ضغوط لأن موقف قائمة الفريق متوتر بعض الشيء في اللحظة الحالية".

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية في تقرير نشرته في ديسمبر الماضي أن اللاعب رفض عرضًا من النادي لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، فيما ذكرت صحيفة فوت ميركاتو في وقت سابق أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي مهتمة بضم اللاعب في الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدة أن هناك اهتمام من قبل أندية روما وميلان الإيطاليين ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي بضم جيراسي.

سيرهو جيراسي بدأ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي ستاد لافال الفرنسي تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2014 ثم للفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي ليل في صيف 2015 وأعاره النادي إلى أوكسير في يناير 2016 ثم عاد لنادي ليل في صيف العام نفسه قبل أن ينتقل لنادي كولن الألماني وقضى معهم موسمين ونصف ثم انتقل لنادي أميان الفرنسي معارًا في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم، ثم أتم انتقاله للنادي الفرنسي في صيف 2019 وقضى مع الفريق موسمًا ثم انتقل لنادي ستاد رين وأعير لشتوتجارت في صيف 2022 وبعد نهاية الإعارة أتم انتقاله للفريق بشكل نهائي.