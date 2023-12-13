الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدف مانشستر يونايتد.. سيرهو جيراسي رفض تمديد عقده مع شتوتجارت

سيرهو جيراسي
سيرهو جيراسي

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في مستقبل الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني.

وارتبط اسم جيراسي بالرحيل عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري وذلك بعد تألقه مع فريقه منذ بداية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن جيراسي رفض عرضًا من نادي شتوتجارت لتمديد عقده.

وينتهي عقد سيرهو جيراسي مع شتوتجارت بحلول 30 يونيو 2026.

وأشارت بيلد إلى أن اللاعب مستعد في الوقت الحالي لخطوته المقبلة في مستقبله خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية بضمه.

وسبق أن كشفت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جيراسي في الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة إلى مراقبته من قبل ناديي روما وميلان الإيطاليين، ونادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

وبدأ سيرهو جيراسي مسيرته ضمن صفوف نادي ستاد لافال الفرنسي تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2014 ثم للفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي ليل في صيف 2015 وأعاره النادي إلى أوكسير في يناير 2016 ثم عاد لنادي ليل في صيف العام نفسه قبل أن ينتقل لنادي كولن الألماني وقضى معهم موسمين ونصف ثم انتقل لنادي أميان الفرنسي معارًا في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم، ثم أتم انتقاله للنادي الفرنسي في صيف 2019 وقضى مع الفريق موسمًا ثم انتقل لنادي ستاد رين وأعير لشتوتجارت في صيف 2022 وبعد نهاية الإعارة أتم انتقاله للفريق بشكل نهائي.

سيرهو جيراسي شتوتجارت مانشستر يونايتد روما ميلان نيوكاسل

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