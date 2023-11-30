مانشستر يونايتد يراقب سيرهو جيراسي لضمه بالانتقالات الشتوية

يراقب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم فريق شتوتجارت الألماني، لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



ويلعب جيراسي ضمن صفوف فريق شتوتجارت منذ انتقاله من فريق ستاد رين الفرنسي في بداية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن سيرهو جيراسي ضمن قائمة مانشستر يونايتد لتدعيم مركز المهاجم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت الصحيفة أن إدارة نادي مانشستر يونايتد استفسرت من نظيرتها في شتوتجارت عن إمكانية ضم سيرهو جيراسي ولكن لم تبدأ التفاوض لضمه أو تقدم عرض رسمي حتى الآن.

وشارك سيرهو جيراسي في 11 مباراة بقميص شتوتجارت من بداية الموسم الجاري، وسجل 16 هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها مانشستر يونايتد.



وينتهي عقد سيرهو جيراسي مع شتوتجارت بحلول 30 يونيو 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمام من أندية روما وميلان الإيطاليين، ونيوكاسل الانجليزي بضم سيرهو جيراسي.



وأكدت فوت ميركاتو أن عقد سيرهو جيراسي مع شتوتجارت يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 17.5 مليون يورو، وهو ما قد يستخدمه مانشستر يونايتد لضم اللاعب في حال رفض إدارة النادي الألماني التخلي عنه.

مسيرة سيرهو جيراسي مع المنتخبات

ومثل جيراسي “صاحب الجنسيتين الفرنسية والغينية” المنتخب الفرنسي في المراحل العمرية للناشئين والشباب حتى منتخب تحت 20 عامًا قبل أن يقرر تمثيل منتخب غينيا الأول، وشارك لأول مرة بقميصه في 25 مارس بمباراة ودية ضد منتخب جنوب إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، لعب 12 مباراة مع منتخب غينيا وسجل 3 أهداف.

مسيرة سيرهو جيراسي

وبدأ سيرهو جيراسي مسيرته ضمن صفوف نادي ستاد لافال الفرنسي تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2014 ثم للفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي ليل في صيف 2015 وأعاره النادي إلى أوكسير في يناير 2016 ثم عاد لنادي ليل في صيف العام نفسه قبل أن ينتقل لنادي كولن الألماني وقضى معهم موسمين ونصف ثم انتقل لنادي أميان الفرنسي معارًا في يناير 2019 وحتى نهاية الموسم، ثم أتم انتقاله للنادي الفرنسي في صيف 2019 وقضى مع الفريق موسمًا ثم انتقل لنادي ستاد رين وأعير لشتوتجارت في صيف 2022 وبعد نهاية الإعارة أتم انتقاله للفريق بشكل نهائي.