الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف يصعد مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا؟

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

لم يعد أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سوى سيناريو وحيد لكي يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب نتيجة مباراتي الجولة الخامسة في المجموعة الأولى، وهي تعادل نادي بايرن ميونيخ الألماني مع نادي كوبنهاجن الدنماركي سلبيا على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ الألمانية، وهي تعد من المفاجآت الكبرى في الجولة الخامسة، وتعادل نادي جلطة سراي التركي مع مان يوناتيد إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لمثلها على ملعب علي سامي ين في مدينة إسطنبول العاصمة.

السيناريو الوحيد لمان يونايتد 

لا حل لمان يونايتد للخروج من هذا النفق المعتم سوى الانتصار على البايرن في الجولة السادسة والأخيرة حين يستضيفه على ملعب أولدترافورد في مدينة مانشستر حتى يرتفع رصيده إلى 7 نقاط في نفس الوقت لا يفوز أيا من كوبنهاجن أو جلطة سراي حين يتواجها في الجولة السادسة على ملعب باركن ستاديون في مدينة كوبنهاجن العاصمة، ويتعادلا فقط لأن في هذه الحالة سوف يصل رصيدهما إلى 6 نقاط، وهذا هو السيناريو الوحيد الذي يصعد بمان يونايتد إلى دور ثمن النهائي لكنه سيناريو يبدو تنفيذه على أرض الواقع صعبا جدا بالرغم من أن النتيجة التعادل حدثت ما بين جلطة سراي، وكوبنهاجن في الجولة الأولى بهدفين لكل منهما على ملعب علي سامي ين، وهي النتيجة التي تترقبها، وتتمنى تكرارها جماهير مان يوناتيد.

حالة خروج مان يونايتد 

أما في حالة فوز أيا من كوبنهاجن أو جلطة سراي، فيعني فورا خروج مان يونايتد من دور المجموعات في مفاجأة مدوية لأن في هذه الحالة سوف يرتفع رصيد أيا منهما إلى 8 نقاط. 

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مان يونايتد يخالف التوقعات

لم يتوقع أحد على الأطلاق مسار مان يونايتد في هذه المجموعة التي تبدو سهلة إلى حد كبير إذ لا يوجد فيها نادي كبير سوى البايرن، وكان المفترض أن يكون المنافس الحقيقي على الصدارة لا أن يقبع مان يوناتيد في قاع المجموعة حيث لم يجمع سوى 4 نقاط في 5 جولات إذ لم يفز سوى في الجولة الثالثة على كوبنهاجن بصعوبة شديدة هدف نظيف على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وتعادل وحيد في الجولة الخامسة إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لمثلها مع جلطة سراي في الجولة الخامسة، وتلقى 3 هزائم على يد البايرن في الجولة الأولى، وجلطة سراي في الجولة الثانية على ملعبه، وكوبنهاجن في الجولة الرابعة.

لكن السؤال: هل يستطيع مان يونايتد بهذا الأداء الفوز على البايرن؟ 

مانشستر يوناتيد جلطة سراي دوري ابطال اوروبا مانشستر يوناتيد وجلطة سراي الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

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