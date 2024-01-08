الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شرط جديد فى عقد هالاند يسمح بانتقاله إلى ريال مدريد

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن شرط الرحيل في عقد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، يسمح بانتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

وترددت أنباء حول انتقال هالاند المحتمل لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 200 مليون يورو يسمح له بالرحيل عن الفريق.

وفجرت صحيفة “آس” الإسبانية مفاجأة بشأن الشرط الجزائي في عقد هالاند مع السيتيزنز، مشيرة إلى أن الشرط المذكور قابل للتفعيل للأندية الإنجليزية فقط.

ولعب هالاند 22 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري، سجل 19 هدفًا في كل المسابقات وصنع 5 لزملائه في الفريق.
وأضاف “آس” أن هناك شرطا آخر في العقد يسمح لـ"هالاند" بالانتقال لأي فريق آخر خارج إنجلترا يزيد عن 100 مليون يورو، ولكنه أقل من 200 مليون، مشيرة إلى أن هذا السعر سيكون مناسبًا لريال مدريد في حالة رغبته في التوقيع مع اللاعب.

وأفادت أن إدارة ريال مدريد ستتحرك للتوقيع مع هالاند في حال فشل صفقة التعاقد مع كيليان مبابي.

وحقق النرويجي إرلينج هالاند جائزة هداف الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الماضي برصيد 36 هدفًا ويتصدر ترتيب الهدافين في الموسم الجاري مناصفة مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول برصيد 14 هدفًا لكل منهما.

وبدأ إرلينج هالاند مسيرته ضمن صفوف نادي براين النرويجي بمراحل الشباب وانتقل للفريق الأول في صيف 2015، وانتقل لنادي مولدي النرويجي في شتاء 2017، ولعب للفريق قرابة الموسمين ثم انتقل لنادي سالزبورج النمساوي في يناير 2019 ثم انتقل لبروسيا دورتموند الألماني في شتاء 2020 ولعب للفريق عامين ونصف قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي في صيف 2022.
 

إرلينج هالاند ريال مدريد مانشستر سيتى الدورى الانجليزى كيليان مبابي

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