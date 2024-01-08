رومانو: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة «إيتشيفيريا»

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة كلاوديو إيتشيفيريا، مهاجم فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن إدارة مانشستر سيتي تتفاوض مع نظيرتها في ريفر بليت على ضم إيتشيفيريا.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بالانتقالات، فإن مانشستر سيتي وريفر بليت وقعا الوثائق الخاصة بانضمام كلاوديو إيتشيفيريا، مؤكدًا أن كلا الناديين مستعدين للإعلان عن الصفقة.

ومن المتوقع في حالة إتمام الصفقة أن يكمل إيتشيفيريا الموسم الجاري مع ريفر بليت على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي.

وأفاد رومانو أن ريفر بليت سيحصل على 14.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين يورو حوافز متعلقة بمشاركة اللاعب في المباريات.

ويلعب كلاوديو إيتشيفيريا ضمن صفوف الفريق الأول لنادي ريفر بليت منذ تصعيده من فريق الرديف في صيف عام 2023، والذي انضم له من فريق تحت 20 عامًا في يناير من العام نفسه.

ولعب إيتشيفيريا 6 مباريات بقميص ريفر بليت منذ بداية الموسم الجاري وصنع هدفًا لزملائه.

ومثل اللاعب المنتخب الأرجنتيني تحت 17 عامًا في 22 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.