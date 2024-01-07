رومانو: يوفنتوس ينسحب من سباق ضم كالفين فيليبس سبب مطالب السيتي

أشارت الصحفي فابريزو رومانو، أن نادي يوفنتوس الإيطالي انسحب من سباق الحصول على خدمات الإنجليزي كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي.

وكان اليوفي من أكبر المهتمين بضم لاعب وسط السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يبحث عن دعم وسط ميدانه.

اليوفي انسحب من الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي

وأوضح “رومانو” عبر حسابه بـ “x”، أن اليوفي انسحب من الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي سواء في الإعارة أو البيع النهائي.

وأكمل رومانو، أن نيوكاسل يونايتد مهتم بقوة بضم الدولي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الجاري.

⚪️⚫️ Juventus have no intention to proceed for Kalvin Phillips deal at current conditions after talks with Man City on loan fee/salary coverage.



Newcastle remain interested in Kalvin Phillips، race open to more clubs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Juventus priority is now Tiago Djaló as new centre back. pic.twitter.com/Nyaov6S0aD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7، 2024

وارتبط اسم كالفين فيليبس بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

كالفين فيليبس كان يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي

كالفين فيليبس كان يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي والمنافسة على مكانه ولكن الحقيقة أنه لم يبدأ في التشكيل الأساسي للفريق في آخر مباراتين، واللتين كانتا ضمن عقوبة استبعاد رودري، وهو ما قد يجعله يعيد تفكيره.

وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.