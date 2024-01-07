الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: يوفنتوس ينسحب من سباق ضم كالفين فيليبس سبب مطالب السيتي

فيليبس
فيليبس

أشارت الصحفي  فابريزو رومانو، أن نادي يوفنتوس الإيطالي انسحب من سباق الحصول على خدمات الإنجليزي كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي.

وكان اليوفي من أكبر المهتمين بضم لاعب وسط السيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث يبحث عن دعم وسط ميدانه.

 اليوفي انسحب من الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي

وأوضح “رومانو” عبر حسابه بـ “x”، أن اليوفي انسحب من الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي سواء في الإعارة أو البيع النهائي.

وأكمل رومانو، أن نيوكاسل يونايتد مهتم بقوة بضم الدولي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الجاري.

 

 

وارتبط اسم كالفين فيليبس بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

 كالفين فيليبس كان يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي 

كالفين فيليبس كان يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي والمنافسة على مكانه ولكن الحقيقة أنه لم يبدأ في التشكيل الأساسي للفريق في آخر مباراتين، واللتين كانتا ضمن عقوبة استبعاد رودري، وهو ما قد يجعله يعيد تفكيره.

وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.

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كالفين فيليبس يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي في يناير

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