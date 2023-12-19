الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مانشستر سيتي يواجه أوراوا ريدز لتحديد ثاني أطراف مونديال الأندية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يلتقي اليوم فريق مانشستر سيتي الانجليزي نظيره أوراوا ريدز الياباني بمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها السعودية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على ستاد الملك عبدالله الدولي.

ويسعى مانشستر سيتي المشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية والاقتراب خطوة من تحقيق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتطلع فريق أوراوا ريدز  لتحقيق المفاجأة وإقصاء بطل أوروبا من البطولة للتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

 مانشستر سيتي مباراة مكتمل الصفوف بعد عودة دي بروين

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة مكتمل الصفوف بعد عودة البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب الفريق، من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عودة إرلينج هالاند، مهاجم الفريق.

ويشارك فريق أوراوا ريدز الياباني بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1 -0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة فريق فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية، بينما سيواجه الفريق الخاسر النادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتقام كلتا المباراتين يوم الجمعة المقبل.

مانشستر سيتى أوراوا ريدز كأس العالم للأندية مونديال الاندية الاهلى

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