الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر جوارديولا: سعيد بوجودي بالسعودية.. وكأس العالم للأندية بطولة صعبة

جوارديولا
جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، صعوبة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مدينة جدة بالسعودية.

 

وقال جوارديولا منذ قليل في المؤتمر الصحفي للقاء أوراوا ريد دياموندز الياباني غدًا في نصف النهائي: “إنه لمن دواعي سروري المشاركة في هذه البطولة، الطقس جيّد في السعودية”.

 

وأضاف: “نحن نعلم مدى صعوبة هذه البطولة، وكان عليّ أن اخوض تجارب سابقة فيها”.

 

وتابع: “هناك الكثير من الاستثمارات هنا بـالسعودية وهي دولة قوية اقتصاديًا، وكرة القدم حول العالم توجه انظارها للكرة السعودية”.

 

وأتم: “كرة القدم قوية في اليابان، ونريد أن نصل ونلعب النهائي الجمعة”.

 

ويشارك سيتي في مونديال الأندية لأول مرة بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

 

أما الفريق الياباني، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، يشارك للمرة الثالثة في البطولة بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1 -0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

 

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.
 


 

بيب جوارديولا مانشستر سيتى كأس العالم للأندية السعودية أوراوا ريد دياموندز

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