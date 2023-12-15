جوارديولا: نأمل أن يسافر هالاند إلى السعودية للعب في كأس العالم للأندية

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد"، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

لقد كانت مباراة صعبة أمام بالاس

وقال "جوارديولا" في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لقد كانت مباراة صعبة دائمًا أمام بالاس، لذا ستكون مباراة صعبة. طريقة دفاعهم رائعة، الركلات الثابتة. مباراة صعبة، كانت دائمًا هنا.. لم يكن الأمر سهلًا أبدًا ضد روي هودجسون مدرب الفريق، باتريك فييرا مدربهم السابق أيضًا، ولكن بشكل خاص مع روي".

وحول ما إذا كان يمكنه التدريب في عمر روي هودجسون: “لا أعتقد ذلك، لكنك لا تعرف أبدًا، لديه الحماس والشغف بداخله ليظل هناك. الفريق جيد حقًا، قدم أداءً جيدًا بشكل لا يصدق ضد ليفربول”.

وعن أكاديمية الفريق التي تُخرج عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول هذا الموسم، قال: “جميع الأندية الكبرى، الأكاديمية مهمة للعديد من الأشياء، انظر ما يحدث في السنوات الخمس الماضية، وما يحدث لنا، وتابع أعرف مدى أهمية أن يتعاطف مشجعونا مع ريكو لويس، وفيل فودين، وميكا هاميلتون، الذين يأتون من سن السابعة والثمانية ليكونوا في الفريق الأول. إنها أمور هائلة. نأمل أن نتمكن من الحصول على المزيد من اللاعبين”.

وعن حالة لاعبه المصاب إيرلينج هالاند، قال:"نأمل أن يتمكن إيرلينج هالاند من السفر إلى السعودية.. غدًا، بعد المباراة ضد كريستال بالاس، سنرى ما إذا كان سيلعب المباراة الأولى أم الثانية في كأس العالم للأندية.. لا أعتقد ذلك أنه سيلعب ضد بالاس، ربما يفاجئني".

ليس مصابًا بكسر مجرد إجهاد

وحول ما إذا كان "قلقًا" بشأن إصابة إيرلينج هالاند: "لا، ليس مصابًا بكسر مجرد إجهاد، في بعض الأحيان يتعافى اللاعبون بسرعة، لفترة أطول يومًا بعد يوم، أسبوعًا بعد أسبوع، كيف يشعر، في اللحظة التي لا يشعر فيها بالألم، سيشعر بذلك"

وعن جاك جريليش، قال:": “لاعب مهم. عليه أن يطالب نفسه بالتسجيل، والفوز بالمباريات، والتمريرات الحاسمة. إنه يحتفظ بالكرة، ويقوم بالتمرير. آخر مباراتين يسجل. يبدأ متأخرًا قليلًا، وتحدث أشياء كثيرة، والإصابات. نأمل أن يأخذ الإيقاع في أقرب وقت ممكن”.