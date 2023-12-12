الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يغيب عن مران السيتى قبل انطلاق كأس العالم للأندية

هالاند
هالاند

لم يشارك إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المران المفتوح لوسائل الإعلام قبل مواجهة ريد ستار بلجراد، ليعزز الشكوك حول إمكانية غيابه عن المباراة التي ستقام، غدا الأربعاء، في صربيا.

وكان هالاند غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، ولم يحدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مدة معينة لتعافيه، ولكن قال إنه يتمنى أن يكون جاهزا لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقد يغيب صاحب الـ23 عامًا أيضا عن مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب عن المران المفتوح أمام وسائل الإعلام أيضا كل من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو الذي غاب عن آخر مباراتين لمانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية.

ولم يشارك حارس المرمى البرازيلي إيديرسون، ما ينذر بأن زميله ستيفان أورتيجا حارس المرمى الثاني سيشارك في المباراة التي ستقام في صربيا.

وكان مانشستر سيتي ضمن تأهله بالفعل من دور المجموعات قبل مباراته الأخيرة ضد ريد ستار بلجراد.

هالاند إرلينج هالاند مانشستر سيتى كأس العالم للأندية ريد ستار

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية.. «فيفا» يجرى جلسة تصوير رسمية للاعبى الأهلى والجهاز الفنى.. غدًا

جوارديولا: سعيد بالانتصار بعد النتائج الأخيرة.. وأتمنى تعافى هالاند قبل المونديال

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

في حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟