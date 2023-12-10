جوارديولا: سعيد بالانتصار بعد النتائج الأخيرة.. وأتمنى تعافي هالاند قبل المونديال

أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بعد الفوز الذي حققه الفريق على لوتون تاون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ونجح السيتي في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين مقابل هدف بعد أن فشل في الانتصار خلال المواجهات الأربعة الماضية له في البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "لقد كان أداءً رائعًا بعد النتائج الأخيرة، استقبلنا هدفصا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكان اختبارًا جيدًا ورد فعل اللاعبين كان مناسبًا للغاية".

وأضاف " هذا هو التحدي، مازال هناك الكثير، اللاعبين قاتلوا من أجل الفوز وهذا الأمر يجعلني فخورًا بهم".

وتابع "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول، الشوط الأول كان أفضل بكثير لكن احتجنا تسجيل الأهداف وهو ما لم نفعله".

وتطرق للحديث عن إصابة هالاند قائلا " لا أعلم أن الإصابة في قدمه ولكن سنرى وأتمنى أن يتعافى من الإصابة من أجل كأس العالم للأندية".

ومن المنتظر أن يلتقي السيتي مع خصمه النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، ثم يواجه كريستال بالاس يوم السبت، قبل السفر إلى السعودية.

وينتظر السيتي الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني لملاقاته في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضا.. السيتي يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على لوتون تاون

السيتي يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على لوتون تاون

حقق مانشستر سيتي انتصارًا صعبًا على ضيفه لوتون تاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

الفريق صاحب الأرض كان البادئ بالتسجيل عن طريق أديبايو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها تاوسيند من الجهة اليمنى، ليتقدم لوتون بهدف دون مقابل.

واستطاع البرتغالي برناردو سيلفا معادلة النتيجة بهدف في الدقيقة 62، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن جاك جيريليش من تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 67 من متابعة لتمريرة الأرجنتيني جوليان ألفاريز من الجهة اليمنى، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويُعد ذلك الانتصار هو الأول لـ مانشستر سيتي في البطولة منذ 4 جولات، حيث خسر في مباراة وتعادل في 3.

وغاب عن لقاء اليوم الثنائي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو عن صفوف السيتي للإصابة، بينما عاد للتشكيل الأساسي جاك جريليتش ورودري.